آخرهم الملكة.. كرة القدم تسيطر على أفلام السينما

تعد كرة القدم هي اللعبة الأكثر شعبية في مصر والوطن العربي، حيث يعشقها الملايين من المصريين، وتناولت السينما عددًا كبيرًا من الأعمال الفنية المميزة التي دارت أحداثها في إطار كوميدي حول لعبة كرة القدم وحياة بعض اللاعبين والكواليس المحيطة بهم.

وخلال هذا التقرير نرصد لكم أبرز الأفلام التي تناولت لعبة كرة القدم.

الملكة

تستقبل دور العرض السينمائي خلال أيام فيلم "الملكة" للفنانة هالة صدقي وباسم سمرة، والذي تدور أحداثه حول لعبة كرة القدم النسائية، ويقدم العمل أكثر من تجربة للنساء في احتراف اللعبة والتي اقتصرت لعقود على الرجال فقط.

الفيلم من بطولة هالة صدقي، شيرين رضا، رانيا يوسف، كريم عفيفي، عارفة عبدالرسول، باسم سمرة، انتصار، دارين حداد، دينا، بدرية طلبة، وعدد من ضيوف الشرف من بينهم حسن الرداد، ومحمد رضوان، وأوس أوس، وآخرون من تأليف هشام هلال وأحمد رمزي، واخراج سامح عبدالعزيز، وتم تغيير اسمه من "كتف رباعي" إلى "الملكة".

الحريفة



كانت آخر الأعمال السينمائية التي قدمت فكرة كرة القدم في فيلم سينمائي كان فيلم "الحريفة" الذي انطلق في دور العرض السينمائية منذ أسبوعين، من بطولة نور النبوى، أحمد غزى، كزبرة، نور إيهاب، خالد الذهبى، عبدالرحمن محمد، سليم الترك وآخرين، مع ظهور خاص للنجم بيومى فؤاد وشريف الدسوقى، ويضم الفيلم نجم الكرة السابق أحمد حسام ميدو، كممثل لأول مرة داخل العمل، والفيلم من تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد.

‎وتدور أحداث الفيلم حول ماجد لاعب كرة القدم الذى تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذى يشارك فى مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب ومعًا يحلمون بأن يشاركوا فى بطولة كبيرة جائزتها مليون جنيه.

المطاريد

كما تناول فيلم "المطاريد" الذي عرض في يناير 2023، لعبة كرة القدم حيث دارت الأحداث حول تكوين فريق كرة قدم من "الهواة" لمواجهة رئيس نادي يطمح للحصول على النادي المشتركين به.

وناقش الفيلم كيفية قصة تكوين فريق كرة قدم مع مدير فني شاب لا يفقه شيئًا في عالم كرة القدم بعد رغبة منه في بيع النادي للتخلص من مشاكله.

وفي إطار كوميدي، يعود صلاح "أحمد حاتم" من الولايات المتحدة الأمريكية بعد وفاة والده لاستلام ميراثه، حيث يسعى لبيع الأملاك التي تتضمن نادي كرة قدم، فيمر بالعديد من المواقف غير المتوقعة.

الفيلم من بطولة: أحمد حاتم، تارا عماد، محمود الليثي، محمد محمود، محمود حافظ، محمود البزاوي.

4/2/4

ويعد فيلم 4/2/4 من أشهر الأفلام المصرية الكوميدية التي دارت أحداثها عن عالم كرة القدم، حيث إنه ذاع صيته لفترة عبر السوشيال ميديا، وهو من بطولة: سمير غانم، يونس شلبي، وحيد سيف، نجاح الموجي، لبلبة، أحمد عدوية، أمين الهنيدي.

وتعود تسمية الفيلم بـ4/2/4 إلى تشكيلة توزيع اللاعبين في مباريات كرة القدم، حيث يمثل يونس شلبي دور الشاب منصور الذي تخلى عنه والده، الذي يمتلك مصنعًا وفريقًا لكرة القدم عن أمه وعنه عندما كان طفلا من أجل حب كرة القدم.

وعقب ذلك يعود والد منصور قبل وفاته ليستأمن ابنه على فريق الكرة الذي امتلكه ويترك مسؤولية رعايته له، لكن منصور لعدم خبرته في الرياضة يأتي إلى المدينة ويبيع الفريق بثمن زهيد لسمسار كرة القدم مصطفى الحلواني “سمير غانم:.

ويتسبب بيع الفريق في حالة غضب لدى مشجعيه على شكل مظاهرات، واضطر إلى طلب العون من مصطفى الذي يستغله مرة ثانية بتكوين فريق من هواة الكرة من أهل الحي لينافس على الدوري المصري، من تلك اللحظة تبدأ مغامرات الفريق الجديد ومشاكله.

عيال حريفة



أما فيلم "عيال حريفة" فقد اعتمد على مناقشة أحوال كرة القدم النسائية، ودارت الأحداث حول "سباعي مكرونة" الذي يعمل مدربًا لكرة القدم في أحد أندية الجيزة، إلا أنه لم يفلح في صنع أي إنجازات تذكر، ويمتلك فرصة أخيرة لإثبات ذاته والزواج من حبيبته، وهي تولي مسؤولية تدريب فريق كرة القدم النسائية، لكنه يكتشف الكثير من التلاعب والفساد من قبل أحد المسؤولين في اتحاد الكرة.

الفيلم من بطولة: محمد لطفي، ومحمود الليثي، وبوسي، وسعد الصغير، وبدرية طلبة، ومصطفى أبو سريع، وبيومي فؤاد، وسليمان عيد.



الحريف

وحقق فيلم "الحريف" بطولة عادل إمام الذي عُرض في 1984، نجاحًا ونسب مشاهدات عالية وأربحًا مرتفعة، وحكى الزعيم من خلال الفيلم قصة اللاعب الشهير سعيد الحافي، وقدم نموذجًا عن لاعبي الشوارع وحرفيتهم ومحبي كرة القدم حتى النخاع والموهوبين الذين ضاعت منهم الفرصة، وقدم المخرج محمد خان قصة من تأليفه مناصفة مع الكاتب بشير الديك، قصة الشاب "فارس" الهاوي لكرة القدم ويعمل في مصنع للأحذية.

الفيلم بطولة: عادل إمام، وفردوس عبدالحميد، ونجاح الموجي، وعبدالله محمود، وإنتاج عام 1984

الدرجة الثالثة

ويناقش فيلم "الدرجة التالتة" مشاكل الطبقة البسيطة المحبة لكرة القدم، ويبرز الفوارق بين جمهور الدرجة الثالثة وجمهور المقصورة الرئيسية، ويلقي الضوء على الصراع الناشئ بين الطبقتين والفساد الموجود داخل إدارات فرق كرة القدم.

والفيلم بطولة: سعاد حسني، وأحمد زكي، وجميل راتب، وسناء يونس، وأحمد راتب، من تأليف ماهر عواد، وإخراج شريف عرفة، وتم عرضه في السينما عام 1988.



العالمي



أما فيلم "العالمي" بطولة يوسف الشريف فحقق نجاحًا كبيرًا، إذ قدم الشريف فيه حكاية شاب لاعب كرة قدم مرّ بحياة صعبة حتى وصل إلى النجاح والشهرة التي طالما حلم بهما.



الزمهلاوية

وفي إطار كوميدي طرح فيلم "الزمهلاوية" فكرة جنون رجال الأعمال بناديي الأهلي والزمالك ولاعبيهم والدعم المقدم لهم والصراعات الواقعة بينهما، والفيلم بطولة: عزت أبو عوف، وهالة فاخر، وصلاح عبدالله، وبشرى، وأحمد عزمي، بالاضافة لبعض نجوم الكرة مثل عمرو زكي وخالد بيبو وعصام الحضري ومحمد شوقي وهو من تأليف عصام حلمي، وإخراج أشرف فايق، وإنتاج عام 2008.



واحد صفر

كما قدم فيلم "واحد صفر" صورة واقعية عن تجهيزات المشجعين ومحبي المنتخب والاستعدادات قبل مبارياته والشعارات وبائعي الأعلام والألوان والألعاب وصناعة الأغاني المشجعة،

الفيلم بطولة: إلهام شاهين، ونيللي كريم، وزينة، وانتصار، وأحمد الفيشاوي، وحسين الإمام، وخالد أبو النجا، وتأليف مريم ناعوم، وإخراج كاملة أبو ذكري، وإنتاج عام 2009.

كابتن مصر



كما قدم محمد إمام فيلم كابتن مصر والذي تدور أحداثه حول لاعب كرة قدم مكافح، يطمح فى اللعب لأحد الأندية الكبيرة، وبالفعل ينجح فى هذا ويصبح هدافًا مشهورًا، وهو ما يدفع إدارة النادى لمنحه سيارة جديدة مكافأة على مجهوداته، ولكن حظه السيئ يجعله يصدم أمين شرطة، أثناء قيادة سيارته الجديدة فى الشارع، فيصاب أمين الشرطة بعاهة مستديمة، يمثل اللاعب أمام القضاء قبل أن يدخل السجن، لتنفيذ عقوبة بالحبس 3 سنوات، وبعد دخول اللاعب السجن، يتعرف على 4 سجناء، فيفكر فى تكوين فريق لكرة القدم داخل السجن، ويبدأ فى ممارسة هوايته مستعينًا بالسجناء.

الفيلم بطولة محمد إمام وعلى ربيع، وإدوارد، وأحمد فتحى، ومحمد سلام، وبيومى فؤاد، وحسن حسنى.