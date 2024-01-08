"بين السطور" وفيلم "أنف وثلاث عيون".. نشاط فني لـ صبا مبارك

تعيش النجمة صبا مبارك نشاطًا فنيًا ملحوظًا على مستوى الأعمال التلفزيونية والسينمائية، إذ تنتظر عرض مسلسل الدراما والتشويق “بين السطور” يوم 25 يناير الحالي على شبكة قنوات ON.

قصة مسلسل بين السطور



وتدور أحداث مسلسل بين السطور حول هند سالم (صبا مبارك)، الإعلامية الشهيرة، التي تنقلب حياتها رأسًا على عقب بعد تورطها في قضية كبيرة تكشف الكثير عن ماضيها والذي يحمل قصة حب قديمة، والمسلسل هو النسخة المصرية لمسلسل كوري

أبطال وصناع مسلسل بين السطور

مسلسل بين السطور من بطولة النجمة صبا مبارك، أحمد فهمى، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، على الطيب، ودنيا المصرى.

قامت بالمعالجة الدرامية والإشراف على الكتابة السيناريست نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج.

فيلم أنف وثلاث عيون

كما تنتظر صبا مبارك عرض فيلم أنف وثلاث عيون المنتظر طرحه قريبًا بدور العرض المصرية والعربية بعد أن شهد عرضه الأول بالدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر، وذلك بعد انتهائها مؤخرًا من تصوير الجزء الثاني من مسلسل الإثارة والتشويق عنبر 6 الذي يُعرض حاليًا على احد المنصات.

ويتناول الفيلم قصة جراح تجميلي يقع في غرام شابة تصغره بعشرين عاما، فيستعين بطبيبة نفسية للتخلص من تلك العلاقة، والفيلم من تأليف وائل حمدي، وإخراج أمير رمسيس.



يذكر أن صبا مبارك شاركت مؤخرا في الجزء الثاني من مسلسل الإثارة عنبر 6 الذي يُعرض حاليًا على منصة شاهد، من تأليف هانى سرحان ودعاء عبد الوهاب، ويضم عددًا كبيرًا من النجوم العرب، من بينهم سلاف فواخرجي، وفاطمة الصفي، أيتن عامر، جمانة كريم، نايف الظفيري، رنين مطر، رانيا عيسى وسلوى محمد علي.