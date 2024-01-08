مهرجان بانوراما الفيلم الأوروبي يفتتح دورته الـ16 بـ"أوراق شجر متساقطة"

يفتتح مهرجان بانوراما الفيلم الأوروبي الذي تقام دورته السادسة عشرة في الفترة من 11 حتى 20 يناير المقبل، في سينما زاوية، فعالياته بفيلم "أوراق شجر متساقطة" للمخرج " آكي كاويسماكي"، الذي يوجد قسم خاص بهذه الدورة للاحتفاء بأعماله وتضم البانوراما هذا العام أكثر من خمس وأربعين فيلم بين روائي ووثائقي وعروض استيعادية وبجانب برنامج الأفلام، يضم البرنامج الموازي نقاشات وندوات وورش.



تفاصيل الدورة الـ 16 بانوراما الفيلم الأوروبي

يضم برنامج الدورة السادسة عشر من بانوراما الفيلم الأوروبي هذا العام أكثر من 45 فيلمًا في 8 أقسام، وهم:

أحداث وشخصيات

قصص تحرّكها شخصيات تنكشف آلياتها الداخلية المُعقّدة أمام أعيننا.

شباب مُمزّق

شباب يتعرّف على صعوبات ومحن العالم للمرة الأولى.

إنجذاب غريزي

إنجذاب عميق يأتي بلا سابق إنذار ليضع أبطال القصص في مواقف غير عادية.

مواد خام

الحياة الأخرى للقطات صوّرها صانعو أفلام في الماضي والحاضر.

عالم خفي\مرئي

عوالم خفتها\كشفتها آلة الاستعمار الرأسمالي.

سياسات اجتماعية

مساحات مشتركة تُحيي تشابك الاجتماعيات والسياسة.

العائلة

رسوم مُتحركة للكبار والصغار.

كما تعرض بعض الأعمال تحت عنوان سينما أكي كاويسماكي وهي عروض استعادية لبعض من الأعمال البارزة للمخرج الفنلندي أكي كاوريسماكي.

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و يُعرض البرنامج الكامل للبانوراما في زاوية وسينما الزمالك بجانب بعض العروض المختارة في سيما أركان، بوينت 90، جيزويت الاسكندرية.

يذكر أن مهرجان بانوراما الفليم الأوروبي ممول من الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع اتحاد المعاهد الثقافية الاوروبية (يونيك)، وينظمه سينما زاوية وأفلام مصر العالمية وتحت رعاية المركز القومي للسينما ومن ضمن شركائه سينما الزمالك والمركز الثقافي البريطاني والمعهد الفرنسي والمعهد الايطالي ومركز الفيلم السويسري ومركز الفيلم الفنلندي.