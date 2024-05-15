عبدالمنعم سعيد لـ"الشاهد": 15 دولة تتحكم فى حرب وسلام العالم

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد إن هناك معضلة أمام إصلاح الأمم المتحدة الذي لن يحدث أبدًا، والقائم على إدخال دول جديدة والتوسعة، وهي أن هناك 15 دولة تأخذ قرارات الحرب والسلام في العالم، فإذا جعلتها 30 دولة لن تتفق على شيء.

أضاف سعيد خلال لقائه ببرنامج “الشاهد" عير قناة extra news، أنه بالعودة إلى قرارات الأمم المتحدة في أزمة 1956، وقت أن كانتا القوتين العظميين هما الاتحاد السوفيتي وأمريكا، اتفقتا مع بعضهما بأن هذا العدوان لن يمر، فأمريكا كانت تريد أن تطرد فرنسا وبريطانيا، لافتا إلى أن التوافق الذي حدث أدى إلى الانسحاب من مصر بعد العدوان الثلاثي، وبالتالي عندما لا يحدث اتفاق لا نرسل القضية من الأساس، معقبا: “لم نسمع أنه تمت مناقشة موضوع فيتنام في الأمم المتحدة”.