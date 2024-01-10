الأربعاء 10 يناير 2024
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فن

الليلة.. "الوثائقية" تعرض فيلم "الفخ قبل أن يجندوا صغارك"

الفخ قبل أن يجندوا
الفخ قبل أن يجندوا صغارك

تعرض القناة الوثائقية، مساء اليوم الأربعاء، الفيلم الوثائقي الجديد “الفخ قبل أن يجندوا صغارك”. 

ويعرض العمل في تمام الساعة العاشرة مساء عبر شاشة الوثائقية، ضمن عدد من الأعمال الوثائقية الجديدة التي تطلقها القناة خلال شهر يناير الجاري. 

ويتناول الفيلم الجديد تأثير الجماعات الإرهابية على الشباب وكيف يتم تجنيدهم. 

ويعرض الفيلم شهادات حية وموثقة عن عمليات استقطاب الشباب وتجنيدهم الجماعات الإرهابية. 

تفاصيل فيلم الفخ قبل أن يجندوا صغارك 

فيلم الفخ قبل أن "يجندوا صغارك"، من إخراج  معتز مختار، والإعداد والكتابة الحسين يحي الباجا، ومدير التصوير بيشوي عاطف. 

والفيلم وثائقي مستوحى من قصة حقيقية لاستقطاب الجماعات التكفيرية للشباب، والعمل على تغيير أفكارهم المعتدلة إلى أخرى متطرفة.

يسلط الفيلم الضوء على طرق تواصل الجماعات التكفيرية مع الشباب، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، والألعاب الإلكترونية، موضحًا الأسلوب الذي يتم به الإيقاع بالشباب للتأثير فيهم، وتجنيدهم ضمن صفوفها.

يرصد الوثائقي أيضًا دور مؤسسات الدولة والأزهر الشريف في محاربة الجماعات التكفيرية، مشيرًا إلى الجهود التوعوية التي تبذلها المؤسسات الدينية من أجل الحفاظ على أبناء الوطن من خطر الاستقطاب من أي جماعات خارجية.

أفلام الوثائقية

يذكر أن القناة الوثائقية عرضت مؤخرا  أولى حلقات السلسلة الوثائقية  "أسرار القرن العشرين" والتي  تكشف خلالها كثيرًا من أسرار العالم التي ظلت مخفيَّة عقودًا طويلة مضت. 

وتدور السلسلة حول شخصيات تاريخية، وأحداث فارقة، ومعارك حربية لا تزال غامضة.

وتحاول السلسلة، في عدد من الحلقات، الإجابة عن أسئلة مُحيّرة، مثل: مَن حاول اغتيال أدولف هتلر؟ ومن المُنجّم الذي أنقذ الآلاف خلال الحرب العالمية الثانية؟ وكيف تم فك شفرة إنجما الألمانية؟

كما تكشف السلسلة- في أسلوب مشوِّق- الأسباب التي أدت إلى اندلاع كبرى المعارك في أوروبا خلال القرن الماضي، وتسلط الضوء على الجوانب الإنسانية التي صاحبت تلك المعارك، وتوثق حياة عدد من الأبطال، وعدد آخر من الخونة الذين أدّوا أدوارًا مهمة في أحداثٍ فارقة.

الفخ قبل أن يجندوا صغارك موعد عرض فيلم الفخ قبل أن يجندوا صغارك فيلم الفخ قبل أن يجندوا صغارك الفخ قبل أن يجندوا صغارك على الوثائقية افلام القناة الوثائقية خلال شهر يناير

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