الإثنين 08 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الليلة.. "أسرار القرن العشرين" على شاشة "الوثائقية"

أسرار القرن العشرين
أسرار القرن العشرين

تبدأ القناة الوثائقية، اليوم الإثنين، عرض أولى حلقات السلسلة الوثائقية "أسرار القرن العشرين". 

وتعرض الحلقة الأولى من سلسلة أسرار القرن العشرين في تمام الساعة الحادية عشرة مساء. 

وتدور السلسلة حول شخصيات تاريخية، وأحداث فارقة، ومعارك حربية لا تزال غامضة
تحاول السلسلة، في عدد من الحلقات، الإجابة عن أسئلة مُحيّرة، مثل: مَن حاول اغتيال أدولف هتلر؟ ومن المُنجّم الذي أنقذ الآلاف خلال الحرب العالمية الثانية؟ وكيف تم فك شفرة إنجما الألمانية؟

كما تكشف السلسلة- في أسلوب مشوِّق- الأسباب التي أدت إلى اندلاع كبرى المعارك في أوروبا خلال القرن الماضي، وتسلط الضوء على الجوانب الإنسانية التي صاحبت تلك المعارك، وتوثق حياة عدد من الأبطال، وعدد آخر من الخونة الذين أدّوا أدوارًا مهمة في أحداثٍ فارقة

ثنائيات فى الفن 

كما تعرض القناة الوثائقية مساء اليوم، أيضًا، وفي تمام الساعة التاسعة مساء حلقة جديدة من السلسلة الوثائقية "ثنائيات في الفن". 

وسلسلة "ثنائيات في تاريخ الفن"، التي تبحث في العوالم الخفية لكواليس صناعة الفن الحديث، تسلط الضوء على تفاصيل تكوين أشهر الثنائيات الفنية في التاريخ، مثل علاقة الفنان فان جوخ بالفنان جوجان، وحدود التقارب والاختلاف الأسلوبي بينهما.

كما تستعرض السلسلة شغف الفنانة فريدا كاهلو بفنها، ومدى قربها من الرسام العالمي دييجو ريفيرا، كاشفة عما إذا نتجت عن ثنائيتهما أعمالا فنية ناجحة أم لا، كذلك تتطرق السلسلة إلى العلاقة الفنية والعاطفية المعقدة بين الفنان والرسام العالمي إدوارد مانيه والرسامة الفرنسية بيرت موريزو. كل هذا وأكثر سوف يكتشفه المُشاهد في سلسلة "ثنائيات في تاريخ الفن".

يذكر أن القناة الوثائقية تعرض، خلال شهر يناير، مجموعة متميزة من الأعمال الوثائقية الجديدة الحصرية ومنها؛ أسرار القرن العشرين، وكيف تصبح مصورًا فوتوغرافيًا؟، والفخ قبل أن يجندوا صغارك، وغرفة عمليات حرب أكتوبر، وسيتم عرض الأفلام بشكل متتابع خلال شهر يناير الجاري في إطار الخريطة البرامجية الجديدة للقناة الوثائقية

أسرار القرن العشرين السلسلة الوثائقية أسرار القرن العشرين ثنائيات في الفن السلسلة الوثائقية ثنائيات في الفن أفلام القناة الوثائقية الجديدة

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