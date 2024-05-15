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عبدالمنعم سعيد لـ "الشاهد": الفيتو جزء عضوى من قانون الأمم المتحدة ولم يستجلب لأجل الحرب على غزة

الدكتور عبدالمنعم
الدكتور عبدالمنعم سعيد

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، الخبير السياسي وعضو مجلس الشيوخ، إن موضوع الفيتو جزء عضوي من قانون الأمم المتحدة، وهو لا يعتبر شيء تم استجلابه لهذه الحرب لافتا إلى أن التصميم الذي جرى بعد الحرب العالمية الثانية هو أن العالم بشر والبشر ضعفاء ومن ثم لابد أن يكون لهم كبير، والكبير خمسة دول أخذت حق الفيتو.

وأضاف عبدالمنعم سعيد، خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، عبر قناة extra news، أن الدول التي دخلت الأمم المتحدة كانت على علم بذلك، معقبا: "لا يوجد أحد قال أنا همشي لأني ليس لي حق الفيتو". 

وأوضح أن إصلاح الأمم المتحدة الذي لن يحدث أبدًا وهو  القائم على ادخال دول جديدة والتوسعة، لافتًا إلى أنه يوجد اشكالية وهي أنه يوجد 15 دولة يأخذون قرارات الحرب والسلام للعالم، فإذا جعلتهم 30 دولة لن يتفقوا على شيء. 

عبدالمنعم سعيد حق الفيتو برنامج الشاهد الإعلامي محمد الباز

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