الثلاثاء 14 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

عبدالمنعم سعيد لـ "الشاهد": خطاب السادات بالكنيست لم يكن به ذرة ضعف

الدكتور عبدالمنعم
الدكتور عبدالمنعم سعيد

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، الخبير السياسي وعضو مجلس الشيوخ،، إن الخطاب الذي ألقاه الرئيس السادات في الكنيست لم يكن به ذرة ضعف واحدة،  مضيفًا أن خطاب الرئيس السادات لم يكن به ذرة ضعف واحدة، وبالتالي ما ينقصنا في الحرب هو أنه لا يوجد أي خطاب تجاه الإسرائيليين.

وأضاف الدكتور عبدالمنعم، سعيد خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، عبر قناة  extra news، نحن مؤيدون للفلسطينيين وحقهم في تقرير المصير وحقهم في الدولة، لكن القرار إذا كان حل الدولتين، فمعناه أنه سيوجد دولتين في المنطقة بعد استقرار السلام، أي أن الدولة ستصبح مثلها مثل لبنان ومثل غيرها، وبالتالي فإن الحديث في الحرب والدبلوماسية سيكون هناك حديث به ارتباط وبه رغبة في الاستقرار الإقليمي.

استشهاد محمد أنور السادات ء الكنيسة برنامج الشاهد

الأكثر قراءة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: مروحيات الاحتلال تقصف حى الزيتون شرقى مدينة غزة (فيديو)

مسئول أمريكى: إسرائيل لن تحصل على نصر كامل فى غزة

مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 14 مايو 2024 فى محافظات مصر

عاجل.. القاهرة الإخبارية: شهداء ومصابون فى قصف إسرائيلى لمخيم النصريات وسط غزة (فيديو)

شهداء وإصابات إثر قصف الاحتلال لشقة سكنية فى مخيم النصيرات

عبدالمنعم سعيد لـ "الشاهد": خطاب السادات بالكنيست لم يكن به ذرة ضعف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هل تترك الولايات المتحدة الأمريكية طاولة الحرب العدوانية على غزة؟

أحمد بهاء الدين شعبان

ما بعد الاجتياح!

ماجد حبته

زراعتنا.. غذاؤنا وغذاء العالم

د هند جاد

دكر وزدانى

إبراهيم عبدالفتاح

شباك قديم

حسين دعسة

الطرف الثالث في معركة بايدن.. والسفاح نتنياهو

رشا عبدالمنعم

كيف يصبح مسرحنا فى الأقاليم قاطرة للتنمية؟

محمود خليل

«ثقيف» تتفاوض على «الطاغية»

صور

مؤتمر حاشد لاتحاد القبائل العربية

احتفالات المصريين بتجديد مسجد السيدة زينب

مصطفى كامل يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم الفن

محطة تل أبيب

المزيد

شروط جديدة لنتنياهو لإنهاء حرب غزة وحلقة مفقودة فى مفاوضات الهدنة.. ماذا يحدث؟

نتنياهو فى مراسم "يوم الذكرى": إما نحن أو هم والثمن باهظ للغاية

انضمام مصر للعدل الدولية يربك إسرائيل.. فما مصير كامب ديفيد؟