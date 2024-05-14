عبدالمنعم سعيد لـ "الشاهد": خطاب السادات بالكنيست لم يكن به ذرة ضعف

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، الخبير السياسي وعضو مجلس الشيوخ،، إن الخطاب الذي ألقاه الرئيس السادات في الكنيست لم يكن به ذرة ضعف واحدة، مضيفًا أن خطاب الرئيس السادات لم يكن به ذرة ضعف واحدة، وبالتالي ما ينقصنا في الحرب هو أنه لا يوجد أي خطاب تجاه الإسرائيليين.

وأضاف الدكتور عبدالمنعم، سعيد خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، عبر قناة extra news، نحن مؤيدون للفلسطينيين وحقهم في تقرير المصير وحقهم في الدولة، لكن القرار إذا كان حل الدولتين، فمعناه أنه سيوجد دولتين في المنطقة بعد استقرار السلام، أي أن الدولة ستصبح مثلها مثل لبنان ومثل غيرها، وبالتالي فإن الحديث في الحرب والدبلوماسية سيكون هناك حديث به ارتباط وبه رغبة في الاستقرار الإقليمي.