الأربعاء.. الوثائقية تعرض الفيلم الوثائقي "الفخ قبل أن يجندوا صغارك"

تعرض القناة الوثائقية بعد غد الأربعاء الفيلم الوثائقي الجديد “الفخ قبل أن يجندوا صغارك”.

ويعرض الفيلم في تمام الساعة العاشرة مساء عبر شاشة الوثائقية.

ونوهت القناة عن عرض الفيلم بنشر البرومو الدعائي للعمل عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وعلقت عليه انتظروا الفيلم الوثائقي الفخ قبل أن يجندوا صغارك يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة 10 مساء ".

https://fb.watch/prm6Pq3FHq/?mibextid=UyTHkb

تفاصيل فيلم الفخ قبل أن يجندوا صغارك

فيلم الفخ قبل أن يجندوا صغارك من إخراج معتز مختار، والإعداد والكتابة الحسين يحي الباجا، ومدير التصوير بيشوي عاطف.

فيلم الفخ قبل أن يجندوا صغارك وثائقي مستوحى من قصة حقيقية لاستقطاب الجماعات التكفيرية للشباب، والعمل على تغيير أفكارهم المعتدلة إلى أخرى متطرفة.

يسلط الفيلم الضوء على طرق تواصل الجماعات التكفيرية مع الشباب، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، والألعاب الإلكترونية، موضحًا الأسلوب الذي يتم به الإيقاع بالشباب للتأثير فيهم، وتجنيدهم ضمن صفوفها.

يرصد الوثائقي أيضًا دور مؤسسات الدولة والأزهر الشريف في محاربة الجماعات التكفيرية، مشيرًا إلى الجهود التوعوية التي تبذلها المؤسسات الدينية من أجل الحفاظ على أبناء الوطن من خطر الاستقطاب من أي جماعات خارجية.

أفلام الوثائقية

يذكر أن القناة الوثائقية تستعد لعرض سلسلة وثائقية بعنوان "أسرار القرن العشرين" خلال شهر يناير 2024، تكشف خلالها كثيرًا من أسرار العالم التي ظلت مخفيَّة عقودًا طويلة مضت.

وتدور السلسلة حول شخصيات تاريخية، وأحداث فارقة، ومعارك حربية لا تزال غامضة.

وتحاول السلسلة، في عدد من الحلقات، الإجابة عن أسئلة مُحيّرة، مثل: مَن حاول اغتيال أدولف هتلر؟ ومن المُنجّم الذي أنقذ الآلاف خلال الحرب العالمية الثانية؟ وكيف تم فك شفرة إنجما الألمانية؟

كما تكشف السلسلة- في أسلوب مشوِّق- الأسباب التي أدت إلى اندلاع كبرى المعارك في أوروبا خلال القرن الماضي، وتسلط الضوء على الجوانب الإنسانية التي صاحبت تلك المعارك، وتوثق حياة عدد من الأبطال، وعدد آخر من الخونة الذين أدّوا أدوارًا مهمة في أحداثٍ فارقة.

عن قرب

وتعرض أيضا قناة "الوثائقية" من إنتاجها الخاص، خلال يناير، حلقة جديدة من البرنامج الوثائقي "عن قرب"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد الدريني، بعنوان "غرفة عمليات حرب أكتوبر".

تدور حلقة "عن قرب" من داخل غرفة عمليات حرب أكتوبر عام 1973، وهي الغرفة التي أدار منها قادة القوات المسلحة الحرب المجيدة، بحضور الرئيس الراحل محمد أنور السادات، والتي تظهر لأول مرة على الشاشات.

وسيعرف المشاهد أسرارًا وحكايات تُروى لأول مرة عن هذه الغرفة، على ألسنة بعض شهود العيان الذين خدموا وكانوا فيها خلال الحرب.