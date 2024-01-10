الأربعاء 10 يناير 2024
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فن

"Watch it" تطرح الحلقتين الثالثة والرابعة من مسلسل "حالة خاصة"

حالة خاصة
حالة خاصة

أتاحت منصة Watch it الحلقتين الثالثة والرابعة، اليوم الأربعاء، من مسلسل "حالة خاصة" من بطولة طه دسوقي وغادة عادل. 

ونشرت المنصة البرومو الدعائي للحلقات عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك"، مصحوبًا بتعليق: "خليكوا مستعدين لتفاصيل وأحداث شيقة وممتعة ماينفعش تفوتك في الحلقات اللي جاية، اتفرج على مسلسل حالة خاصة من أعمال WATCH IT الأصلية". 

مسلسل حالة خاصة منصة Watch it 

واستطاع مسلسل حالة خاصة، من بطولة غادة عادل وطه دسوقي، أن يستحوذ على اهتمام الجمهور منذ انطلاق أولى حلقاته عبر منصة "WATCH IT" الأربعاء الماضي. 

وتصدر العمل محركات البحث المختلفة عبر "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، كما تصدر قائمة الأعلى مشاهدة عبر منصة "WATCH IT". 

مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة 

يعرض مسلسل حالة خاصة، أحد الإنتاجات الأصلية الحصرية لمنصة "watch it"، بواقع حلقتين أسبوعيًا كل يوم أربعاء، حيث تطلق الحلقات في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، لتصبح متاحة للجمهور المشترك في المنصة، والتي أصبحت من أشهر المنصات في المنطقة خلال الفترة الماضية.

وتتيح منصة "Watch it" الحلقتين الثالثة والرابعة من مسلسل حالة خاصة، من بطولة غادة عادل وطه دسوقي اليوم، حيث تطرح الحلقات من الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل.

قصة مسلسل حالة خاصة 

وتدور أحداث مسلسل حالة خاصة، الذي يذاع حاليًا عبر شاشة منصة واتش إت، حول شخصية نديم الذي يعاني من طيف التوحد، والذي يحول بينه وبين الالتحاق بهيكل التدريس الجامعي بتعيينه معيدًا في كلية الحقوق رغم تفوقه الدراسي، لذلك فضل التدريب في مكتب محاماة بناء على رغبة والدته المنوفية وبتشجيع من صديقه جميل. 

وتشهد الحلقتان الثالثة والرابعة من مسلسل حالة خاصة، بطولة الفنان طه دسوقي، الاعتماد عليه في مكتب أماني النجار، وبدء منحه عددًا من القضايا من أجل المشاركة في حلها، وتبرز براعته في الحلقات كما تبدأ قصة حب بينه وبين الفتاة "رام الله"، التي تقدم دورها الفنانة الشابة هاجر السراج.

أبطال مسلسل حالة خاصة

يشارك في مسلسل حالة خاصة الفنان طه الدسوقي والفنانة غادة عبدالرازق والفنان حسن أبوالروس والفنانة وئام مجدي والفنانة هاجر السراج والفنان نبيل على ماهر والفنان أحمد الأزعر والفنان على السبع والفنان أحمد طارق والفنانة منة المصري، ويشهد المسلسل ظهورًا خاصًا للطفلين آدم وهدان وآدم النحاس، والمسلسل من إخراج عبدالعزيز النجار، وإنتاج شركة فيجن للمنتج طارق الجنايني. 

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