رابط استمارة الصف الثالث الاعدادي 2024.. وقيمة الرسوم

تتصدر استمارة الصف الثالث الاعدادي 2024 القائمة البحثية لموقع جوجل العالمي، وذلك قبيل أيام فقط من انطلاق امتحانات طلاب الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2023-2024 حيث يحصل الطلاب على أرقام الجلوس في الامتحانات بناء على تسجيل بياناتهم في استمارة الامتحانات.

استمارة الصف الثالث الاعدادي 2024

انتهي طلاب الصف الثالث الإعدادي من تسجيل بياناتهم في استمارة الصف الثالث الاعدادي 2024 والتي تم الإعلان عنها من خلال كافة مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني في جميع محافظات الجمهورية، وذلك من خلال هذا الرابط (من هنا) التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والتي تعد شرط أساسي لحصول الطلاب على أرقام جلوسهم في الامتحانات النهائية للترم الأول 2023-2024.

ويدخل الطالب كافة البيانات الخاصة به وبالمدرسة المقيد بها ومحافظة الإقامة والمواد الدراسية التي يخضع لدراستها طوال الترم الأول للعام الحالي 2023-2024 وذلك عقب سداد الرسوم التي حدتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لها ويتم تحميل إيصال السداد ضمن الأوراق المطلوبة.

خطوات تسجيل استمارة امتحانات 3 إعدادي 2024

يتم إدخال بيانات الطلاب في استمارة امتحانات 3 إعدادي 2024 عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال العام الدراسي الحالي 2023-2024 بإتباع الخطوات التالية:-

إنشاء حساب إلكتروني موحد للطالب عبر منصة وزارة التربية والتعليم.

الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال هذا الرابط (من هنا).

من خلال هذا الرابط (من هنا). اختيار أيقونة استمارة 3 إعدادي.

إدخال كافة بيانات الطالب المقيد في الصف الثالث الإعدادي بدقة.

تحميل كافة البيانات المطلوبة في الاستمارة في خاناتها وإتباع التعلميات.

تحميل كافة المستندات المطلوبة لتسجيل الاستمارة (ايصال سداد المصروفات، إيصال رسوم الاستمارة، شهادة ميلاد الطالب، صورة من بطاقة الرقم القومي للولي الأمر.

الضغط على كلمة حفظ.

طباعة الاستمارة واسليمها للمدرسة بتوقيع ولي الأمر.

قيمة رسوم استمارة امتحانات 3 إعدادي 2024

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مبلغ 158 جنيه كرسوم تسجيل استمارة دخول امتحانات الشهادة الإعدادية في كافة محافظات الجمهورية والتي يتم من خلالها تسجيل كافة البيانات الخاصة به وبالمدرسة المقيد بها ومحافظة الإقامة والمواد الدراسية التي يخضع لدراستها.

اقرأ أيضا

رابط تسجيل استمارة الإعدادية الأزهرية 2024