السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية لطلاب الصف الثالث الاعدادي بمحافظة القاهرة 2024

طلاب الإعدادية
طلاب الإعدادية

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية لطلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة القاهرة، ارتفعت معدلات البحث على جوجل من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور والمعلمين، بتلك الكلمات البحثية، مع  اقتراب موعد ماراثون الامتحانات بالفصل الدراسي الأول.

يطالب الكثير من طلبة الصف الثالث الإعدادي بالعام الدراسي الحالي 2023-2024، الحصول على جداول امتحانات الصف الثالث الإعدادي في محافظة القاهرة، تزامنا مع بدء انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلبة النقل في مدارس القاهرة.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024

ويقدم "الدستور"، في هذه السطور القادمة لـ طلاب الشهادة الاعدادية 2024 جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول بالعام الدراسي الحالي 2023-2024.

ووضعت مديرية التربية والتعليم في محافظة القاهرة جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي في محافظة القاهرة للعام الدراسي الحالي لعام 2023-2024 كالآتي:-

يؤدى الطلاب يوم الأربعاء الموافق 17 يناير 2024: مادة اللغة العربية والخط والإملاء، ومادة التربية الدينية.

يؤدى الطلاب يوم الخميس الموافق 18 يناير 2024: مادة الدراسات الاجتماعية، ومادة الحاسب الآلي.

يؤدى الطلاب يوم الاحد الموافق 21 يناير 2024: امتحان مادة الهندسة، ومادة التربية الفنية.

يؤدى الطلاب يوم الاثنين الموافق 22 يناير 2024: امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

يؤدى الطلاب يوم الثلاثاء الموافق 23 يناير 2024: امتحان مادة الجبر والإحصاء.

يؤدى الطلاب يوم الأربعاء الموافق 24 يناير 2024: امتحان مادة العلوم.

تحذير من تأخير الاستمارات الإلكترونية 2024
وحذرت المدارس طلاب الشهادة الإعدادية بالعام الدراسي الحالي 2023-2024، الذين لم يقوموا بتسليم استمارات التقدم لامتحانات في هذا العام، فالمدرسة تكون غير مسئولة عن التأخير، وستحمل ولي الأمر مسئولية عدم دخول ابنه أو دخول بنته الامتحان.

جدير بالذكر، أن وزارة التربية والتعليم أكدت على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للطلاب والطالبات أثناء عقد الإختبارات.

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