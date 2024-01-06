التفاصيل الكاملة.. الأهلى يحسم صفقة المهاجم وسام أبوعلى

كشفت تقارير صحفية سويدية أن نادي الأهلي حسم بشكل نهائي صفقة انتقال المهاجم السويدي– صاحب الجنسية الفلسطينية وسام أبوعلي، لاعب فريق سيريوس، إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وحسبما ذكرت صحيفة "إكسبريسن" السويدية، فإن نادي سيريوس اتفق مع الأهلي المصري على انتقال وسام أبوعلي، على أن يصل اللاعب القاهرة لإجراء الفحوصات الطبية غدًا الأحد أو الإثنين.

وأشارت الصحيفة إلى أن قيمة الصفقة تبلغ نحو مليوني يورو، أي ما يعادل 23 مليون كرونة سويدية.

وأوضحت أن صفقة انتقال أبوعلى إلى الأهلي تعد قياسية بالنسبة للنادي السويدي، حيث ستتخطى العائد الذي حصل عليه سيريوس من بيع لاعبه السابق كينجسلي سارفو إلى مالمو في عام 2017، والتي بلغت نحو 13 مليون كورونة.

وأكدت الصحيفة السويدية أن سيريوس لن يحصل على قيمة رسوم الانتقال بالكامل، مشيرة إلى أن ما بين 10 و15% من قيمة الانتقال ستذهب إلى فيندسيسيل الدنماركي، النادي السابق لوسام أبوعلي.

وكان وسام أبوعلي– البالغ من العمر 24 عامًا– قد انضم إلى صفوف سيريوس السويدي قادمًا من إلى فيندسيسيل الدنماركي، في يوليو من العام الماضي.

وسجل أبوعلي 10 أهداف مع سيريوس، خلال 16 مباراة خاضها خلال الموسم الماضي في الدوري السويدي.

وفي حال انضمامه إلى الأهلي، سيتم قيد وسام أبوعلي في صفوف الفريق بصفته لاعبًا محليًا، حسبما تنص عليه لائحة الدوري المصري الممتاز.