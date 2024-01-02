سيريوس يكشف آخر مستجدات مفاوضات الأهلي لضم وسام أبو علي

كشف جوناثان إدستروم، المدير الرياضي لفريق سيريوس السويدي، آخر المستجدات المتعلقة بمفاوضات النادي الأهلي للتعاقد مع المهاجم الفلسطيني الأصل وسام أبو علي.

كانت تقارير صحفية أكدت تقدم الأهلي بعرض رسمي للتعاقد مع وسام أبو علي البالغ من العمر 24 عامًا، في الميركاتو الشتوي الحالي.

وقال إدستروم في تصريحات لشبكة fotbolldirekt السويدية:"هناك اهتمام كبير بوسام وبعض لاعبينا الآخرين. في الأساس، إنه أمر ممتع للغاية، لم نحدد سعرًا محددًا لصفقة أبو علي".

أضاف:"لم نفعل ذلك. لقد وضعنا أنفسنا في وضع جيد حيث أن جميع اللاعبين المشاركين في هذه المفاوضات مع فرق أخرى يخضعون لعقود طويلة، مما يعني أننا نملك القرار في أيدينا.. نحن سعداء بذلك، وهذه هي الطريقة التي تحدثنا بها".

لا يريد إدرستروم تأكيد أو نفي ما إذا كان سيريوس قد قدم عرضًا للاعب البالغ من العمر 24 عامًا.

في الوقت نفسه، لم ينته إدرستروم من حقيقة أنه لم يتم تنفيذ أي عمليات استحواذ جديدة حتى الآن

واستطرد: "لن أؤكد أو أنفي ما إذا كنا قدمنا عرضًا للاعب.. هل سنتعاقد مع لاعبين أخرين؟ إنه لغز حيث كل شيء متصل في مكان ما. إذا كان الأمر أننا نفقد لاعبين، فمن الطبيعي أن ننظر إلى لاعبين جدد إنها عملية مستمرة، لكننا سنرى من وأين وكيف".

وأشارت تقارير صحفية إلى أن الأهلي رفع عرضه لما يعادل 16 مليون كرونة دنماركي للتعاقد مع اللاعب، إضافة لاتفاق مع اللاعب للحصول على راتب سنوي يُعادل 10 ملايين كرونة ما يعادل مليون يدولار.

وأوضحت تقارير أن سيريوس يريد الحصول على مبلغ يتراوح بين 22 إلى 25 مليون كرونة للتخلي عن وسام أبو علي.