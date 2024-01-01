الشوط الأول: هدفان ملغيان وصلاح يهدر ركلة جزاء في مباراة ليفربول ونيوكاسل

خيّم التعادل السلبي بدون أهداف على أحداث الشوط الأول من مباراة فريقي ليفربول ونيوكاسل يونايتد، المقامة على ملعب أنفيلد رود في ختام منافسات الجولة العشرين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “بريميرليج” موسم 2023-2024.

ففي الدقيقة 13، تبادل داروين نونيز الكرة مع محمد صلاح لييطلق المهاجم الأوروجواياني تسديدة من داخل منطقة الجزاء أمام المرمى مباشرة، لكن مارتين دوبرافكا حارس ينوكاسل تصدى لتسديدته.

وسجل الكولومبي لويس دياز هدفًا لـ ليفربول في الدقيقة 18 لكن تم إلغائه بداعي التسلل.

واحتسب الحكم أنتوني تايلور ركلة جزاء لصالح ليفربول بعد عركلة بوتمان لـ لويس دياز.

وتولى صلاح مهمة تنفيذ الركلة الجزائية في الدقيقة 22، لكن مارتين دوبرافكا حارس نيوكاسل تصدى لتسديدته، قبل أن ترتد الكرة لـ ترينت ألكسندر أرنولد الذي سدد الكرة خارج المرمى.

وفي الدقيقة 36، انفرد نونيز بمرمى نيوكاسل بعد قطعه الكرة من أحد المدافعين، لكنه أهدر الفرصة مرى أخرى بتصدي رائع من دوبرافكا.

وسجل بيرن لاعب نيوكاسل هدفًا في الدقيقة 37، لكن تم إلغائه بداعي التسلل.

ويقود المصري محمد صلاح هجوم الريدز في أخر لقاء له، قبل التوجه لمعسكر منتخب مصر استعدادًا لبطولة كأس الأمم.

تشكيل ليفربول.. صلاح أساسيًا أمام نيوكاسل في أخر لقاء قبل كأس الأمم

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: أرنولد، فان دايك، كوناتي، جوميز

خط الوسط: سوبوسلاي، إندو، جونز

خط الهجوم: دياز، نونيز، صلاح

بينما جاء تشكيل نيوكاسل كالآتي:

حراسة المرمى: دوبرافكا

خط الدفاع: ليفرمينتو، شار، بوتمان، برن

خط الوسط: لونجستف، جيماريش، مايلي

خط الهجوم: جوردون، إيزاك، جولينتون

ويخوض فريق ليفربول، تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، مباراة اليوم وسط معنويات مرتفعة، بعدما تغلّب على بيرنلي بهدفين نظيفين في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي.

في المقابل، يرغب فريق نيوكاسل يونايتد في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم وحصد الثلاث نقاط أيضًا، من أجل تحسين موقفه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

ويدخل فريق نيوكاسل يونايتد هذا اللقاء وسط معنويات منخفضة، بعدما خسر أمام كل من لوتون تاون بهدف نظيف ونوتينجهام فورست بنتيجة 1-3، في الجولتين الماضيتين من الدوري الإنجليزي.