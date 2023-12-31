الإثنين 01 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلي يفكر في ضم اللاعب

وسام أبوعلى: قادر على اللعب حتى 35 عامًا وأنتظر العرض المناسب

وسام أبوعلي
وسام أبوعلي

أكد وسام أبو علي، مهاجم فريق سيريس السويدي، الذي يعد هدفًا للنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية أنه تحدث مع ناديه بشأن مستقبله.

وقال في تصريحات لشبكة nordjyske الدنماركية: "أود الاستمرار مع سيريس السويدي لو لم يظهر العرض المناسب، لأنني ممتن جدًا للطريقة التي أتعامل فيها داخل النادي".

أضاف: "في البداية، أنظر فيما إذا كان العرض هو الخطوة الرياضية المناسبة لي، وهل هناك تحد مثير وفرصة بالنسبة لي للتطور أم لا؟، لن أكذب وأقول إن الجانب المادي لا يلعب دورًا فهو أيضًا عامل مهم للغاية، قد أكون قادرًا على اللعب حتى عمر 34 إلى 35 عامًا وبالتأكيد أريد أن أقوم بتأمين مستقبل عائلتي ماليًا".

وواصل: "ليس من الضروري أن أكون ذكيًا في هذا الأمر، لكني مستعد لو سنحت الفرصة، الآن، أنا أستمتع بقضاء بعض الوقت مع عائلتي، ثم علينا أن نرى ما إذا كان العرض المناسب سيظهر".

واختتم "أشهر بأنني مستعد لخوض تجربة جديدة لو أتيحت لي الفرصة".

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