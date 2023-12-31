الأهلى يعلن صفقة عمر كمال خلال ساعات وديانج يبلغ زملاءه بالرحيل عن الفريق

يحسم مسئولو نادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، صفقة عمر كمال عبدالواحد، الظهير الأيمن لفريق كرة القدم بنادى مودرن فيوتشر، خلال الساعات القليلة المقبلة.

وقال مصدر فى الأهلى: «سيُعقد اجتماع بين مسئولى الأهلى ومودرن فيوتشر، خلال الساعات القليلة المقبلة، للاتفاق على جميع الأمور المالية للصفقة»، وذلك بعد رفع مسئولى «القلعة الحمراء» العرض المقدم لضم اللاعب من ٥ إلى ٨ ملايين جنيه، نظرًا لدخول الزمالك على خط المفاوضات.

وكشف المصدر عن وجود اتجاه داخل الأهلى لعرض صلاح محسن، مهاجم الفريق، ضمن صفقة عمر كمال عبدالواحد، لمنع أى محاولات من «القلعة البيضاء» لعدم إتمامها، إلى جانب موافقة مارسيل كولر، المدير الفنى للأهلى، على ضم اللاعب، خلال جلسته الأخيرة مع محمود الخطيب، قبل سفره إلى سويسرا لقضاء إجازة «الكريسماس».

وأضاف المصدر: «الخطيب منح عدلى القيعى، رئيس شركة الكرة بالأهلى، الضوء الأخضر لحسم الصفقة مع وليد دعبس، رئيس نادى مودرن فيوتشر»، متوقعًا إعلان إدارة الكرة بالأهلى عن الصفقة قبل سفر اللاعب مع بعثة المنتخب الوطنى إلى كوت ديفوار لخوض بطولة أمم إفريقيا، بشرط اجتيازه الكشف الطبى.

ويترقب مسئولو الأهلى وصول عرض رسمى للمالى أليو ديانج، لاعب وسط الأهلى، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعد موافقة مارسيل كولر على بيع اللاعب.

ويسابق «ديانج» ووكيل أعماله الزمن لحسم مصيره مع الأهلى، بعد ابتعاده عن المشاركة فى المباريات الأخيرة، وتلقيه اتصالات من مسئولى طرابزون التركى، للانضمام إلى صفوفه فى يناير الجارى، إلى جانب عروض قطرية شفوية.

وحسب مصدر فى الأهلى، أبلغ لاعب الوسط المالى زملاءه فى الفريق، على هامش احتفالاتهم بلقب السوبر المصرى، وقبل انضمامه إلى منتخب بلاده، بأنه سيرحل عن «المارد الأحمر» خلال «الميركاتو» الشتوى الحالى.

وأوضح أن «ديانج» يفضل الرحيل إلى أحد الدوريات الأوروبية عن اللعب فى الدورى القطرى، خاصة مع حلمه باللعب فى الدورى الإنجليزى خلال الفترة المقبلة.

وحددت إدارة الكرة بالأهلى ٥ ملايين دولار لبيع أليو ديانج فى يناير الجارى، مع وضع بعض الامتيازات فى عقده الجديد، بينها نسبة من إعادة البيع مستقبلًا. وتلقى ياسر إبراهيم، مدافع الأهلى، عرضًا من إحدى شركات التسويق، بعد تألقه الكبير فى كأس العالم للأندية بالسعودية. ولم تحدد الشركة اسم النادى الراغب فى التعاقد مع «ياسر»، والذى طلب التفاوض المباشر مع إدارة الأهلى.

ويخضع ياسر إبراهيم إلى برنامج علاجى مكثف خلال الفترة الحالية، فى ظل معاناته من شد خفيف فى العضلة الضامة، وحاجته للراحة من أسبوع إلى ١٠ أيام، قبل العودة إلى التدريبات الجماعية من جديد.