مواهب منتظرة بكوت ديفوار 2023 (3).. بلال الخنوس نجم المغرب

بدأ العد التنازلي لبطولة كأس أمم إفريقيا التي تنطلق الشهر المقبل وسط ترقب الجماهير؛ لمشاهدة العديد من المواهب المنتظرة في كرة القدم الإفريقية.

«الدستور» في سلسلة تقارير «مواهب منتظرة بكوت ديفوار»، ستسلط الضوء على أبرز المواهب التي من المنتظر أن تلمع في كأس الأمم 2024 الشهر المقبل.

وفي الحلقة الثالثة، سيكون الحديث عن الجوهرة المغربية بلال الخنوس لاعب فريق جينك البلجيكي.

من هو بلال الخنوس؟

بلال الخنوس وُلد في العاشر من مايو لعام 2004 في سترومبيك بيفير بـ بلجيكا، لأبويين مغربيين.

بدأ مسيرته في عالم كرة القدم منذ الصغر، تحديدًا منذ الخامسة، عندما التحق بأشبال فريق أندرلخت، ليستمر معهم لمدة 10 أعوام.

وبعد 10 أعوام مع ناشئيي أندرلخت، انتقل الخنوس في عام 2019 إلى جينك، قبل أن يوقع عقده الاحترافي الأول في الرابع والعشرين من شهر يوليو 2020.

وشارك الخنوس في مباراته الأولى بالدوري البلجيكي أمام ميشيلين يوم 21 مايو 2022.

الخنوس يلعب في مركز صناعة اللعب ويبلغ من العمر 19 عامًا

انطلاقته

منذ ظهوره للمرة الأولى مع جينك، بدت موهبة الخنوس للعيان، وحصد على جائزة الحذاء الذهبي لأفضل لاعب شاب في عام 2022.

كما فاز الخنوس بجائزة الأسد البلجيكي لأفضل لاعب شمال إفريقي في بلجيكا لعام 2023.

وخلال الموسم الحالي، ثبت الخنوس أقدامه في التشكيل الأساسي لـ جينك، حيث شارك في 34 مباراة بمختلف المسابقات، حيث سجل 3 أهداف وصنع 5 آخرين.

وارتفعت قيمة الخنوس التسويقية لـ 22 مليون يورو بحسب موقع "ترانسفير ماركت".

تألق الخنوس رغم صغر سنه، جعله هدفًا لعدد من الفرق الأوروبية، وأظهر جلطة سراي التركي اهتمامًا بضمه في الميركاتو الشتوي الحالي.

مسيرته الدولية

بدأ الخنوس مسيرته مع الفئات السنية الصغرى لمنتخب بلجيكا، قبل أن يقرر تغيير جنسيته الرياضية بالمشاركة مع منتخب المغرب تحت 20 عامًا في 2022، كما تلقى استدعاءً من وليد الركراكي المدير الفني للمنتخب الأول، للمشاركة في بطولة كأس العالم 2022 بقطر.

وشارك الخنوس للمرة الأولى بقميص منتخب المغرب في الهزيمة أمام كرواتيا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

ومع منتخب تحت 23 عامًا، شارك الخنوس مع المنتخب المغربي في بطولة إفريقيا التي تُوج بها "أسود الأطلس" على حساب منتخب مصر، متأهلًا معهم لأولمبياد باريس 2024.