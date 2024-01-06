السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تنبيه عاجل من التعليم للمدارس بشأن تخصيص غرف عزل أثناء الامتحانات

امتحانات
امتحانات

كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه يوجد تنبيهات من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بتخصيص غرفة عزل فى كل لجنة من لجان الامتحانات. 

وأضافت المصادر أنه يوجد تنسيق كامل مع وزارة الصحة لتوفير زائرة صحية فى كل مدرسة حال مرض أى طالب أو ظهور بعض الأعراض عليه، بالإضافة إلى أخذ الإجراءات الاحترازية المعتادة.

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كان قد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الخطاب الموجه من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للمديريات التعليمية، بشأن مرض الجديري المائي.

من جانبه، أوضح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الخطاب يستهدف اتخاذ الإجراءات الاحترازية المعتادة لمواجهة الأمراض المعدية التي تصاحب دخول فصل الشتاء ومن بينها الجديري المائي، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تمثل خطوة معتادة يتم التوجيه بها بشكل دوري مع بداية إجراء الامتحانات ولا تعكس انتشارًا لأي أمراض بعينها.

وأضاف في تصريحات لـ«الدستور»، أن الإجراءات التي تم التوجيه بها فيما يتعلق بالجديري المائي تمثل إجراءً احترازيا معتادا عقب ظهور حالة بإحدى المدارس، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقا كاملا مع وزارة الصحة والسكان في حال رصد أي حالات مرضية على الطلاب.

وجاء جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة، حسب ما أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة على النحو التالي:

-يوم الأربعاء 17 يناير 2024: امتحان مادة اللغة العربية والخط.

 

-يوم الخميس 18 يناير 2024: امتحان مادتي الجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

 

-يوم الأحد 21 يناير 2024: امتحان مادة الهندسة.

 

-يوم الإثنين 22 يناير 2024: امتحان مادتي اللغة الأجنبية، والتربية الدينية.

 

-يوم الثلاثاء 23 يناير 2024: امتحان مادتي العلوم، والتربية الفنية.

 

-يوم الأربعاء 24 يناير 2024: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، والتربية الرياضية (خاص بالسعيدية).

4 يونيو بدء أمتحانات الفصل الدراسي الثاني امتحانات إجتياز أول أيام إمتحانات الثانوية العامة إجراء امتحانات

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