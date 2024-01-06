السبت 06 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

نائب محافظ الجيزة يزور مطرانية الأقباط الأرثوذكس بطموه للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

نائب محافظ الجيزة
نائب محافظ الجيزة خلال زيارته

أجرى إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة، زيارة لمطرانية طموه بمركز أبو النمرس نيابة اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وكان في استقباله نيافة الأنبا صموئيل أسقف طموه توابعها والقمص كيرلس صبحي سكرتير عام المطرانية والقمص مرقس ناعومي وكيل المطرانية والقمص باسيليوس سمير سكرتير المجلس الاكليريكي، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

ونقل نائب المحافظ تهنئة اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، للأنبا صموئيل بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مؤكدًا قوة الشعب المصري بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقوة وعمق العلاقات بين أبناء الشعب المصري مسلمين وأقباط والذي يشهد عليه التاريخ المصري على مر العصور.

وأشار نائب المحافظ، إلى أن النسيج الوطني المتماسك هو الدعامة الأساسية لبناء الوطن وتنميته وأن مصر ستظل دائمًا هي بلد المحبة والأمان، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر شعبًا وجيشًا وشرطة وقيادة.

من جهته، أعرب نيافة الأنبا صموئيل عن امتنانه لزيارة نائب المحافظ ومرافقوه، لمقر المطرانية لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

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أحتفالات أعياد الميلاد طموه مطرانية طموة ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة أخبار محافظة الجيزة

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