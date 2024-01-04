الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظة الجيزة: إصلاح كسر خط المياه قطر 800 ملي بمنطقة العياط

عودة المياه
عودة المياه

أعلنت محافظة الجيزة عن انتهاء شركة مياه الشرب والصرف الصحي من إصلاح  الكسر المفاجئ بخط المياه قطر ٨٠٠ مم والذي تسبب في انقطاع مياه الشرب عن عدد من القرى بمركز ومدينة العياط.

ونوهت محافظة الجيزة بأن شركة مياه الشرب والصرف الصحي قامت باعادة ضخ المياه بصورة طبيعية للمناطق المتأثرة بالانقطاع  لتصل تدريجيًا لقرى: "بمها، اللشت، السعودية، أبو العباس، الناصرية، كفر طرخان، القطوري، كفر جرزا، الرقة، جرزا".

وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، ضرورة  سرعة تنفيذ أعمال إعادة الشيء لأصله لعدم تأثر الحركة المرورية بطريق 53 (المريوطية- كفر طرخان) والحفاظ على الانسيابية المرورية.

وكان تفقد محافظ الجيزة نموذج خطة تطوير ورفع كفاءة طريق المنصورية وإنشاء ممشى سياحي (المرحلة الثانية) أعلى القطاع المغطى من الترعة أمام منطقة هيئة الدواء، في إطار خطة محافظة الجيزة لتحسين ورفع كفاءة الطرق والمحاور المؤدية للمناطق الأثرية.

إنشاء ساحات ونقاط لانتظار السيارات

وعاين المحافظ مراحل العمل بالقطاع الجاري العمل فيه والمخطط له بدءا من نهاية التطوير السابق (المرحلة الأولى) عند كوبري عز، وحتى الطريق الدائري الجنوبي بطول ٢ كم وعرض ١٥م لكل اتجاه ٤ حارات في الاتجاه الواحد. 

وكلف المحافظ بإنشاء ساحات ونقاط لانتظار السيارات بطول ١كم وعرض ١٥م وذلك نظرًا للطبيعة السياحية للقطاع. 

كما وجه محافظ الجيزة بمراعاة دعم الممشى الجديد بالمساحات الخضراء والأشجار والمكونات الجمالية لتحقيق المظهر الحضاري اللائق.

وشدد المحافظ على ضرورة إنشاء وإدخال المرافق بالممشي الجديد من المياه والصرف الصحي وبالوعات صرف الأمطار والكهرباء. 

ووجه المحافظ الشركة المنفذة بمراعاة عدد من النقاط الهامة في أعمال التطوير المقرر تنفيذها والتي يأتي على رأسها إنشاء أرصفة مشاة للتسهيل على المواطنين واستخدام الخامات التي تحقق عوامل الاستدامة وإنشاء شبكة إنارة ذات طراز جمالي اسوة بما تم تنفيذه بالمرحلة الأولى للأعمال. 

كما شدد المحافظ على مدير مديرية الطرق بضرورة المتابعة الدورية لنسب تنفيذ المشروع والتزام الشركة المنفذة بالمواصفات المحددة للأعمال. 

الحوامدية العياط إصلاح انقطاع مياه محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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