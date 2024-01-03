محافظة القاهرة تستكمل المشروع المتكامل لتطوير كورنيش النيل ومحور الحضارات

تابع اليوم اللواء مهندس أيمن السعيد، رئيس حي مصر القديمة بمحافظة القاهرة، وسناء محمود، سكرتير عام الحي، أعمال استكمال التطوير لطريق مصر حلوان وإنهاء المشروع المتكامل لتطوير كورنيش النيل وامتداد محور الحضارة، طبقًا للتوجيهات الرئاسية المستمرة بهدف تحسين كافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد رئيس حي مصر القديمة، استكمال المشروع طبقًا للجدول الزمني المقرر، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمتابعة المشروعات القومية الكبرى التي تستهدف القضاء على التكتلات المرورية وخلق محاور جديدة لتيسير الحركة المرورية بشكل يساعد على حركة المواطنين بمختلف أنحاء القاهرة.

وكان قام اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بجولة تفقدية بالمنطقة الجنوبية لمتابعة أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بها.



كما تفقد محافظ القاهرة، عددًا من المحاور الجديدة التى تقوم الدولة بإقامتها لربط محاور شرق القاهرة بجنوبها فى إطار خلق محاور جديدة لتيسير الحركة المرورية.



وأكد محافظ القاهرة، أن هذه الأعمال تأتى ضمن الجهود التى تقوم بها الدولة لربط محاور جنوب وشرق القاهرة لتحقيق السيولة المرورية بالعاصمة والتى ينتظر أن تحدث بعد انتهائها انفراجة كبيرة للمرور وعمليات تنقل المواطنين بهذه المناطق.

وشملت الجولة متابعة رفع كفاءة الميادين بأحياء المنطقة الجنوبية والطرق المؤدية إليها، والإهتمام بزيادة الرقعة الخضراء، ورفع كفاءة الحدائق وزراعة الجزر الوسطى لإضفاء المظهر الجمالي على المنطقة ومن بينها تشجير الصينية التى تتوسط تقاطع محورسميرة موسى مع مدخل مدينة الأسمرات، والجزيرة التى تتوسط محور المستشار عبدالمجيد محمود مع مدخل الأسمرات، وأعمال إنشاء حديقة عامة بتقاطع محور المستشار عبدالمجيد محمود مع شارع 17 بالمقطم.



وثمن محافظ القاهرة ما تقوم به هيئة نظافة وتجميل القاهرة من أجل استعادة المظهر الحضارى لشوارع وميادين العاصمة، وكذلك سعيها لتطبيق كافة الأساليب التكنولوجية الحديثة لتطوير ورفع كفاءة منظومة النظافة بها.



رافق المحافظ فى جولته، م. جيهان عبدالمنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء إيهاب الشرشابى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة وعدد من قيادات المحافظة وهيئة النظافة.

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