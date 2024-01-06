السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

12 مليار دولار قروض البنك الدولي لدول غرب ووسط إفريقيا في 2023

البنك الدولي
البنك الدولي

أعلن البنك الدولي في تقريره السنوي أنه خلال السنة المالية 2023 وافق على تقديم قروض بقيمة 12 مليار دولار لغرب ووسط إفريقيا بغرض تمويل 73 عملية تشمل 564 مليون دولار من ارتباطات البنك الدولي للإنشاء والتعمير و11.4 مليار دولار من ارتباطات المؤسسة الدولية للتنمية. 

وتم توجيه نحو نصف هذه الارتباطات إلى بلدان متأثرة بأوضاع الهشاشة والصراع والعنف، كما قدم أيضًا 98 خدمة استشارية ومنتجًا من منتجات الأدوات التحليلية في السنة المالية 2023. وتركز أولويات البنك في المنطقة على تقوية العقد الاجتماعي، وتعزيز خلق فرص العمل والتحول الاقتصادي وتحسين رأس المال البشري، وتمكين المرأة، وتعزيز القدرة على تحمل تغير المناخ، بالإضافة إلى ذلك، فإننا ندعم التعافي من خلال الاستثمار في مجالات البنية التحتية والشمول المالي وشبكات الأمان التي تخدم الأشخاص الأكثر احتياجًا.

وأوضح البنك الدولي ان بلدان غرب ووسط أفريقيا تعاني من آثار عدة أزمات يرتبط بعضها ببعض - من بينها الغزو الروسي لأوكرانيا - ويعزى ذلك في المقام الأول إلى ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأولية، وخاصة القمح والطاقة؛ وتغير المناخ وارتفاع مستويات المديونية الحرجة. وتواجه أيضًا زيادة انعدام الأمن الغذائي الذي تدفعه تحديات من قبيل الهشاشة وارتفاع مستويات الفقر، والتدهور البيئي، وانخفاض معدلات الإنتاجية الزراعية. ويواجه أكثر من 41 مليون شخص آخر في المنطقة خطر انعدام الأمن الغذائي، ويعتمد نحو 29 مليونًا على المساعدات الغذائية الطارئة. ومن المتوقع أن تحقق المنطقة نموًا بنسبة 3.4% في عام 2023 (منخفضة عن عام 2022 حين سجل النمو 3.7%) 3.99% في عام ٢٠٢٤

385 مليون دولار من البنك الدولي لبلدان شرق وجنوب افريقيا

ويعمل البنك الدولي على توسيع شراكاته المساندة خطة الاتحاد الأفريقي 2063 - وهي إطار إستراتيجي المساندة التنمية الشاملة والمستدامة في أفريقيا. ويساند أيضًا شبكات البنية التحتية الإقليمية، وتنويع النشاط الاقتصادي، والتجارة والنقل والشمول المالي، ورأس المال البشري، وبناء قدرة الأفراد والمجتمعات المحلية على الصمود. ويركز أيضًا على معالجة أوضاع الهشاشة في مناطق بحيرة تشاد والساحل وخليج غينيا.

وأكد البنك الدولي أنه يعمل مع البلدان المعنية لمعالجة مواطن الضعف في الاقتصاد الكلي والقدرة على تحمل أعباء الديون وتدعيم المؤسسات وتحسين الخدمات، وتدعيم الشفافية في الماليات العامة، وإشراك مواطنيها. وفي موريتانيا، ساعد مشروع بقيمة 66 مليون دولار على زيادة فرص الحصول على الخدمات والكهرباء من مصادر متجددة في المدن والمناطق الريفية، بما في ذلك للاجئين والمجتمعات المضيفة. وفي بنن قام بتعبئة أكثر من 500 مليون دولار، منها 288 مليون دولار من تمويل البنك لدعم تعميم الحصول على مياه الشرب في المناطق الريفية، واستفاد منها بالفعل أكثر من 205 آلاف شخص.

البنك الدولي وسط أفريقيا المؤسسة الدولية للتنمية الصراع تغير المناخ الأمن الغذائي

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385 مليون دولار من البنك الدولي لبلدان شرق وجنوب افريقيا

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