السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

حماس تعلن قتل 8 جنود إسرائيليين من "المسافة صفر"

المسافة صفر
المسافة صفر

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة حماس، عن قتل 8 جنود إسرائيليين من المسافة صفر، بعد إيقاعهم في كمين محكم وسط منطقة بني سهيلا شرق خان يونس.

وقالت القسام، عبر قناتها الرسمية على تطبيق "تليجرام"، اليوم السبت: "بعد عودتهم من خطوط القتال شرق خان يونس، مجاهدو القسام يبلغون عن الإجهاز على قوة إسرائيلية راجلة مكونة من 8 جنود من نقطة صفر، بعد إيقاعهم في كمين محكم وسط منطقة بني سهيلا".

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استمرار العدوان الإسرائيلي

وفي وقت سابق، حذر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبوردينة، من خطورة استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وزيادة المستوطنات العشوائية في الضفة الغربية.

وقال أبوردينة: "إنه في الوقت الذي تصعد فيه سلطات الاحتلال حربها الشاملة على الشعب الفلسطيني، وترتكب جرائم إبادة في قطاع غزة، فإنها تمارس ضمًا صامتًا في الضفة الغربية، من خلال زيادة عدد المستوطنات العشوائية، والتهجير القسري للسكان الفلسطينيين، خاصة في مناطق الأغوار"، بحسب ما ذكرت الوكالة الرسمية الفلسطينية.

قرارات الشرعية الدولية

وأضاف أن هذه السياسة التي تتبعها سلطات الاحتلال، والتي تخالف جميع قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها القرار الأممي رقم 2334، لن تفرض أمرًا واقعًا على الشعب الفلسطيني، لأنه صاحب القرار وصانع المستقبل.

وأشار أبوردينة إلى أن مستقبل الأرض الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، يقررها فقط الشعب الفلسطيني، وليس الاحتلال، وسياساته الإجرامية، ولا أي جهة خارجية أخرى.

وأكد الناطق الرسمي أن على الإدارة الأمريكية التدخل الفوري، وإلزام سلطات الاحتلال بوقف عدوانها فورًا على الشعب الفلسطيني، ووقف التوسع الاستيطاني بأشكاله كافة، لأن استمراره يعني جر المنطقة إلى وضع لا يمكن السيطرة عليها بأي شكل من الأشكال، كما أن استمرار هذه السياسة الإسرائيلية المدعومة من أمريكا لن يحقق الأمن والاستقرار لأحد هنا، أو في المنطقة.

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