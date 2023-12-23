السبت 23 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

القتال من المسافة صفر.. كابوس المقاومة الفلسطينية لجيش الاحتلال فى غزة (فيديو)

المسافة صفر
المسافة صفر

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" عبر شاشتها تقريرًا لها، كشفت من خلاله عن كابوس المقاومة الفلسطينية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة بعد التدخل البري لجيش الاحتلال في غزة.

وقالت "القاهرة الإخبارية" في تقريرها، إنه بين الحين والآخر تنشر فصائل المقاومة الفلسطينية مقاطع فيديو تصور فيها تدمير آليات إسرائيلية أو استهداف جنود الاحتلال من نطاق قريب جدًا يعرف بالمسافة صفر.

وأكد، أن أسلوب المسافة صفر يأتي في المستوى الثالث من المعارك والاشتباكات داخل المدن، وهذه الاستراتيجية يحدث خلالها تداخل بين طرفي القتال سيكونان داخل بناية واحدة أو مربع واحد، حيث تستخدم في هذه الاستراتيجية العبوات الناسفة والقذائف المضادة للدروع والتكتيكات العسكرية الأخرى مثل الكمائن والاستغلال الذكي للمباني والأنفاق للتحرك.

وأوضح تقرير "القاهرة الإخبارية"، أنه يعتمد القتال من المسافة صفر على القدرات التدريبية للقتال والتي غالبًا ما يتحركون في شكل مجموعات صغيرة جدًا في عددها وأحيانًا بشكل فردي أو ثنائي ويكون فيه الالتحام مع الأرتال العسكرية والظهور المفاجئ.

وأكد، أنه على الرعم من تسميتها من مسافة صفر، إلا أن مجال المواجهة يتراوح فيها بين 50 و100 متر، حيث تلجأ فصائل المقاومة الفلسطينية إلى هذه الاستراتيجية لمواجهة أسلوب الأرض المحروقة الذي يتبعه الاحتلال في قطاع غزة، حيث يحطم كل شيء قد يستفيد منه الخصم عند التقدم أو التراجع في منطقة ما.

وتابع: "وتستهدف الفصائل الفلسطينية من قرب الجنود المتحصنين في المباني أو المتجمعين في نقاط تمركز وكذلك كل من يخرج رأسه من نافذة أو من وراء درع أو آلية عسكرية، كما يضع المهاجمون قنابل يدوية بشكل مباشر على آليات ودبابات الاحتلال".

وأكد التقرير، أن تلك الاستراتيجية أربكت حسابات جيش الاحتلال وعطلت خطته خلال العمليات البرية في غزة، ما جعل جنودًا إسرائيليين يقولون بأنهم يقاتلون أشباحًا في غزة. 

 

 

القاهرة الإخبارية المقاومة الفلسطينية فصائل المقاومة المسافة صفر التكتيكات العسكرية الاستراتيجية الارض المحروقة قطاع غزة العمليات البرية أشباح غزة

مواد متعلقة

نتنياهو لبايدين: إسرائيل ستواصل الحرب فى غزة حتى تحقيق جميع أهدافها

جمال زقوت: إسرائيل تريد من هذه الهدنة استرجاع الأسرى ثم تجدد حربها على غزة

الاحتلال: نوسع عملياتنا فى شمال وجنوب غزة

بعد تهديد "بن غفير".. هل ستنتهى حقبة حكومة نتنياهو السوداء؟.. خبير شئون إسرائيلية يجيب

كيف تناولت إسرائيل خبر فقدان حماس الاتصال مع مجموعة مسئولة عن خمسة محتجزين؟

“القاهرة الإخبارية”: الاحتلال يعلن مقتل خمسة من جنوده فى معارك بغزة

القاهرة الإخبارية: هيئة بحرية بريطانية تتلقى تقريرًا عن حادث فى محيط باب المندب

خبير عسكرى واستراتيجى: لبنان فى حالة حرب مع الاحتلال الإسرائيلى

الأكثر قراءة

"حن لأم العيال ولا خلاف وهيعدي".. حقيقة انفصال مجدي الهواري عن زوجته الجديدة (فيديو)

خبر كاذب.. "الدستور" تكشف مسار أنباء "عملية إسرائيل البرية" على حدود غزة مع مصر

هل ستنخفض أسعار الذهب الأيام المقبلة؟

الأهلى يفتح الباب أمام رحيل الشناوى وعبدالمنعم فى الشتاء لهذه الأسباب

ضبط المتهم بتهديد إعلامية شهيرة عبر فيسبوك

وفاة ياسر حسن إداري الترسانة بسكتة قلبية بعد فوز فريقه على المحلة في كأس مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

هى.. والحقوق المُعلقة

د.أحمد الخميسى

لغة يحيى حقى فى يوم اللغة

وائل لطفي

لم نكسب شيئًا

ماجد حبته

مطالبة بطيئة بخطوات عاجلة!

خالد حريب

"ود مدنى" فى السودان.. فخ آخر للموت

محمد عبد العزيز

مصر تغنى.. وستظل

علي سعدة

الفساد

د. منى حلمى

أطاعت الفن لا الرجل

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

خبر كاذب.. "الدستور" تكشف مسار أنباء "عملية إسرائيل البرية" على حدود غزة مع مصر

هيئة المعابر الفلسطينية تنفى تحرك الدبابات الإسرائيلية على حدود غزة مع مصر

"الهلال الأحمر الفلسطينى" تستقبل 126 شاحنة مساعدات من معبر رفح وكرم أبوسالم