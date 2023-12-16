السبت 16 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

باقي 14 يوم.. رابط استمارة الشهادة الإعدادية 2023 -2024

استمارة الشهادة الإعداداية
استمارة الشهادة الإعداداية

يتساءل طلاب الصف الثالث الإعدادي وأولياء في مختلف المحافظات عن رابط استمارة الشهادة الإعدادية 2024 وذلك مع اقتراب نهاية الفصل الدراسي الأول كونها شرط إلزامي لدخول الامتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني كما أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني.

رابط استمارة الشهادة الإعدادية 2024

وقد كشفت مديريات التعليمية عن تفعيل رابط استمارة الشهادة الإعدادية 2024 لطلاب الصف الثالث الإعدادي النظاميون والمنازل لملء بياناتهم وذلك قبل امتحانات الفصل الدراسي الأول، تقديم استمارة أخرى عبر موقع وزارة التربية والتعليم تحت إشراف لجنة المدرسة.

أخر موعد لتقديم استمارة الشهادة الإعدادية 2023 - 2024 

وأشارت وزارة التربية والتعليم  في بيان لها عن إتاحة فترة تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية من 5 ديسمبر الحالي وحتى 31 ديسمبر الجاري كآخر موعد للتسجيل، يمكن التسجيل عبر منصة التقدم الإلكتروني للامتحانات.

رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024 العام الجاري

استمارة الصف الثالث الإعدادي.. قيمة رسوم امتحانات الشهادة الإعدادية 2023-2024

خطوات تسجيل استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 - 2024 

يمكن للطالب البدء في تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية لعام 2023 من خلال اتباع الخطوات التالية:

1. الدخول إلى الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم من هنا.

2. النقر على رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية المتاح على الصفحة.

3. تسجيل البريد الإلكتروني الخاص بالطالب.

4. رفع صورة واضحة للطالب.

5. إرفاق رقم الهاتف والرقم القومي للطالب.

6. طباعة استمارة الشهادة الإعدادية بألوان وتقديمها للمدرسة.

البيانات المطلوبة لتسجيل استمارة امتحانات 3 إعدادي 2023 - 2024 

أوضحت وزارة التربية والتعليم أنه يجب مراعاة عدة أمور لتسجيل بيانات استمارة الشهادة الإعدادية لعام 2023 على النحو التالي:

رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024 العام الجاري

استمارة الصف الثالث الإعدادي.. قيمة رسوم امتحانات الشهادة الإعدادية 2023-2024

باقى أسبوعين.. خطوات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023-2024

1. يجب أن تكون بيانات الطالب مطابقة لشهادة الميلاد الخاصة به، ويجب تسجيل الاسم بشكل رباعي دون أي أخطاء، حيث تتحمل المدرسة مسؤولية التأكد من صحة المستندات.

2. طباعة الاستمارة الإلكترونية للطالب.

3. إرفاق صورتين  أصل شهادة الميلاد مع استمارة الطالب.

4. ختم الاستمارات وصورة الطالب بختم المدرسة، حيث يتم وضع نصف الختم على الصورة والنصف الآخر على الاستمارة، ويقوم الطالب بالتوقيع أسفلها.

خطوات الحصول على البريد الإلكتروني الموحد  للطالب

يمكن للطلاب الحصول على البريد الإلكتروني الموحد من خلال هذا الرابط على موقع وزارة التربية والتعليم. 

يتم تفعيل البريد الإلكتروني عبر منصة الحساب المدرسي الموحد للمعلمين والطلاب بعد التحقق من صحة البيانات المسجلة لديهم.

مع العلم أنه في حال وجود أي أخطاء في البيانات، تقوم المدرسة بتصحيحها على الفور عبر الاستمارة الإلكترونية للطلاب.

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رابط استمارة الشهادة الإعدادية إستمارة الشهادة الإعدادية الشهادة الاعدادية الشهادة الاعدادية 2024 طلاب الصف الثالث الاعدادي الصف الثالث الاعدادي امتحانات الفصل الدراسي الأول

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