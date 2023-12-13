الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

استمارة الصف الثالث الإعدادي.. قيمة رسوم امتحانات الشهادة الإعدادية 2023-2024

الصف الثالث الإعدادي
الصف الثالث الإعدادي

يبحث طلاب الصف الثالث الإعدادي عن رسوم امتحانات الشهادة الإعدادية وكيفية تسجيل استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024  كونها شرط إلزامي لدخول الاختبارات في الفصلين الدراسيين الأول والثاني، كما أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

رسوم امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 

وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تفعيل خدمة دفع رسوم امتحانات الشهادة الإعدادية لعام 2024 في المدارس الإعدادية المنتشرة في جميع أنحاء البلاد،  وأوضحت للطلاب أنه يمكن دفع رسوم امتحانات الشهادة الإعدادية لعام 2024 الآن عبر البريد أو عبر تطبيق فوري، وأشارت إلى أن كود الدفع عبر فوري هو 66610.

قيمة رسوم امتحانات الشهادة الإعدادية 2023-2024

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رسوم امتحانات الشهادة الإعدادية لعام 2024 على النحو التالي: 158 جنيهًا، حيث تنقسم إلى 148 جنيهًا لشراء خامات ومستلزمات الامتحانات و10 جنيهات كرسوم إضافية.

خطوات ورابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2023-2024 لدخول الامتحانات والمستندات المطلوبة

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وأصدرت المدارس تنبيهًا عاجلًا لطلاب الصف الثالث الإعدادي بشأن التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية لعام 2024. وأكدت المدارس أنه يجب على طلاب الصف الثالث الإعدادي تقديم الأوراق المطلوبة للتسجيل في امتحانات الشهادة الإعدادية للفصلين الأول والثاني من العام الدراسي الحالي 2023/2024.

 الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2023 

 

- صورتين من شهادة ميلاد كمبيوتر 

-7 صور حديثة خلفية بيضاء مدون عليها الاسم الرباعي للطالب

- صورتين من إيصال المصروفات الدراسية 

- صورة من  إيصال رسم الامتحان 158 جنيها. 

- الاستمارة الإلكترونية. 

- طابع بريد  تعليمي فئة 10 جنيهات.

 خطوات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2023-2024

أوضحت الوزارة أنه يمكن للطالب تنفيذ الخطوات التالية لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية لعام 2024 عن طريق زيارة الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت:

- ابدأ بالدخول إلى الموقع الرسمي للوزارة من خلال هذا الرابـــــــــــط.

- اختر الخدمات الإلكترونية.

- اختر منصة التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية.

- انقر على زر تسجيل الدخول.

- قم بإدخال البريد الإلكتروني الموحد المرتبط بحساب Office365 الخاص بك.

- انقر على زر تسجيل الدخول.

- ادخال كلمة المرور المرتبطة بحساب البريد الإلكتروني.

- ستظهر استمارة التسجيل الخاصة بك وتحتوي على بياناتك الأساسية التي يجب مراجعتها.

-كتابة المعلومات المطلوبة في الحقول المخصصة.

-رفع صورة شخصية لك بخلفية بيضاء تطابق الصورة التي تم إرسالها إلى المدرسة.

- انقر على زر التسجيل.

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خطوات ورابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2023-2024 لدخول الامتحانات والمستندات المطلوبة

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موعد تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 ورسوم دخول الامتحان

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خطوات ورابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2023-2024 لدخول الامتحانات والمستندات المطلوبة

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