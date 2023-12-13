الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

خطوات ورابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2023-2024 لدخول الامتحانات والمستندات المطلوبة

الشهادة الإعدادية
الشهادة الإعدادية

يتساءل طلاب الصف الثالث الإعدادي وأولياء الأمورعن كيفية تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023-2024، فهي لازمة وإجبارية لدخول امتحانات الفصل الدراسي الأول والثاني، ومنذ اسبوعين أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط التسجيل الإلكتروني لـ استمارة الاعدادية 2023/2024.

استمارة الشهادة الإعدادية 2023-2024 

وفي بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكدت على ضرورة تسجيل الاستمارة والحصول على كود الطالب لاتاحة دخول اختبارات الشهادة الإعدادية، واتاحت رابط يمكن من خلاله التسجيل واتباع عدة خطوات سهلة. 

رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2023-2024 

  1. الدخول على المنصة الخاصة بوزارة التربية والتعليم الإلكترونية والتسجيل من خلال هذا الرابـــــــــــــط.
  2.  اضغط تسجيل الدخول. 
  3. - ادخال البريد الإلكترونى الموحد على منصة Office365.
  4. يرجى إدخال المعلومات المطلوبة بدقة، وتشمل ذلك صورة شخصية بحجم 4*6 وكتابة اسم الطالب بالكامل وبناءً على شهادة الميلاد.
  5. - انقر على زر حفظ المعلومات.
  6. - بعد الانتهاء من التسجيل، يرجى طباعة استمارة الشهادة الإعدادية الإلكترونية بألوان حتى يكون صورة الطالب واضحة، وتقديمها مع المستندات الأخرى في المدرسة.

لطلبة 3 إعدادي.. خطوات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2023 وتكلفتها

لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024.. الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومى 2023

استمارة الشهادة الإعدادية 2024.. كيفية التسجيل ونصائح عند التسجيل

الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية  2023-2024 

  • ايصال سداد الرسوم المدرسية للعام الدراسي الحالي
  • 3 صور شخصية مكتوب  عليها اسم الطالب رباعي.
  • نسختين من شهادة شهادة الميلاد.
  • رقم الهاتف 

رسوم استمارة الشهادة الإعدادية 2023 - 2024

  • تم تحديد سعر استمارة الشهادة الإعدادية لعام 2024 من قبل وزارة التربية والتعليم. يتوجب على الطلاب دفع مبلغ قدره 158 جنيهًا في البريد، ويجب تصوير إيصال الدفع والاحتفاظ به لتسليمه إلى المدرسة، ويضاف عليهم 10 جنيهات يتم دفعها للمدرسة التابع لها الطالب.
  • وأكدت وزارة التربية والتعليم على جميع المدارس ضرورة التحقق من صحة استمارة التقدم الإلكترونية التي يقدمها طلاب الشهادة الإعدادية لإدارة المدرسة.

موقع تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي 2023 وموعد الامتحانات

تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي 2024 emis gov eg

لطلبة 3 إعدادي.. خطوات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2023 وتكلفتها

الاستمارة الإلكترونية.. تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادى 2024

آخر موعد لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024

أشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أنه يمكن للطلاب تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية خلال شهر ديسمبر الجاري، موضحة أن آخر موعد لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024 هو يوم الأحد الموافق 31 -12- 2023.

إقرأ أيضًا: لطلبة 3 إعدادي.. خطوات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2023 وتكلفتها

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