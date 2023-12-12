الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

موقع تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي 2023 وموعد الامتحانات

طلاب الاعدادي
طلاب الاعدادي

يستمر تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي 2023 حتى نهاية ديسمبر الجاري وفق تعليمات وزارة التربية والتعليم، لتبدأ امتحانات الترم الأول للشهادة الاعدادية منتصف يناير من العام الجاري، وتعرض الدستور في التقرير التالي موقع تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي 2023. 

موقع تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي 2023

خصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط  تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي 2023 عبر منصة التقدم الإلكتروني للامتحانات، وللتسجيل في استمارة 3 إعدادي  يجب أن يكون لدى الطالب البريد الإلكتروني المدرسى الموحد، والذي يمكن الحصول عليه من خلال رابط إنشاء البريد الإلكتروني المدرسى بالضغط على الرابط التالي https://office365.emis.gov.eg/ ولابد من كتابة كافة البيانات الظاهرة أمامك وبعد التأكد منها  عبر قاعدة البيانات، يتم تفعيل البريد الإلكتروني الموحد، وفي حالة وجود أي أخطاء في البيانات تقوم المدرسة بإجراء التعديلات اللازمة فورًا على قاعدة البيانات من خلال الاستمارة الإلكترونية للطلاب.

وبعد الحصول على البريد الإلكتروني المدرسى، يمكن للطالب تسجيل الدخول إلى المنصة باستخدام بياناته الشخصية، ثم ملء استمارة التقدم للامتحان من خلال الضغط على الرابط التالي https://moe-register.emis.gov.eg/

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الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة 3 إعدادي 

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة 3 إعدادي، ويجب على الطالب إرفاق 3 صور شخصية مدون عليها اسمه رباعي واضح أمام الصورة، واعتماد الاستمارة بختم الوزارة في جميع المواقع المخصصة بعد التأكد من صحتها.

وحددت وزارة التربية والتعليم آخر موعد لتسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي 2023 هو 31 ديسمبر 2023، لتبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول في منتصف يناير وتضع كل مديرية في المحافظات جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي منفصل وفق وضعها. 

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رابط تسجيل استمارة الشهادة الاعدادية 2024 وموعد الامتحانات

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