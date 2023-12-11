قبيل الاختبارات.. جدول امتحانات نصف العام للصف الثاني الاعدادي 2024

تبدأ امتحانات نصف العام لجميع صفوف النقل وفق الجدول الزمني الذي وضعته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بداية العام الدراسي الجاري 2023 -2024، لتبدأ امتحانات نصف العام في يناير من العام المقبل، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد امتحانات نصف العام للصف الثاني الاعدادي 2024.

امتحانات نصف العام للصف الثاني الاعدادي 2024

تبدأ امتحانات نصف العام للصف الثاني الاعدادي 2024 ضمن الأيام التي حددتها وزارة التربية والتعليم لإمتحانات صفوف النقل والتي تبدأ جمعيها في نفس الفترة.

وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثاني الاعدادي وصفوف النقل يوم الأحد الموافق 14 يناير 2024، وذلك وفقًا للخريطة الزمنية التي تم اعتمادها من قبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم في سبتمبر الماضي.

ويتم وضع جدول امتحانات نصف العام للصف الثاني الاعدادي 2024 قبل عدة أسابيع من بداية الامتحانات على أن يتم وضع جداول الامتحانات من قبل المديريات والإدارات التعليمية.

بينما تبدأ كما تبدأ امتحانات نصف العام لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى (جدارات) الثلاثاء 9 يناير 2024.

امتحانات طلاب صفوف النقل

أدى طلاب الصف الثاني الإعدادي بالإضافة إلى جميع طلاب صفوف النقل من الصف الرابع الابتدائى حتى الثانى الثانوى اختباران منذ بداية العام عن شهري نوفمبر وديسمبر ليكون امتحان نصف العام هو الاختبار الثالث والرئيسي.

وتأتي اختبارات صفوف النقل لتقيس نواتج التعلم ومدى تحقيق الطالب للتحصيل المطلوب من المناهج الدراسية، إضافة إلى قياسها التحليل والمستويات العليا للتفكير والمستويات المتوسطة، وذلك في غطار السياسية التعليمية الجديدة التي وضعتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وبدأ تطبيقها على طلاب الصف الرابع الابتدائي ووصلت حتى الىن للصف السادس الابتدائي.