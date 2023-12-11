الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2024 الأزهري الترم الأول ومدة الإجازة

طلاب الابتدائي
طلاب الابتدائي

تتصاعدة حدة البحث عن جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2024 الأزهري، وذلك مع اقتراب امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2023-2024 وفقا للخريطة الزمنية التي تم الإعلان عنها والتي تنظم سير الدراسة والامتحانات والإجازتي مصف العام ونهايته والمعتمدة رسميا.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2024 الأزهري

أصدرت الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية في كافة محافظات الجمهورية جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2024 الأزهري للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023-2024 والذي جاء كما يلي:-

  • يوم السبت الموافق 23 ديسمبر 2023 امتحان مادة القرآن الكريم.
  • يوم الأحد الموافق 24 ديسمبر 2023 امتحان مادة التربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية.
  • يوم الاثنين الموافق 25 ديسمبر 2023 امتحان اللغة العربية والخط والإملاء.
  • يوم الثلاثاء الموافق 26 ديسمبر 2023 امتحان مادة اللغة الإنجليزية والمستوى الرفيع للمعاهد النموذجية والخاصة.
  • يوم الأربعاء الموافق 27 ديسمبر 2023 امتحان مادة الرياضيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
  • يوم الخميس الموافق 28 ديسمبر 2023 امتحان مادة العلوم والمهارات المهنية.

موعد إجازة المدارس فى الانتخابات الرئاسية 2024

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موعد امتحانات الترم الأول لطلاب المدارس 2024

تجرى امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2023-2024 يوم الأحد الموافق 14 يناير 2024 وفقا للمخطط الدراسي المعتمد من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني سواء للمدارس الحكومية أو الخاصة أو التجريبية (عربي، لغات) على أن تنتهي يوم 27 يناير 2024 رسميا.

تبدأ اجازة نصف العام 27 يناير 2024 لجميع طلاب المداري بكافة المراحل التعلمية وفقا للمخطط الزمني للعام الدراسي الحالي حيث تستمر لمدة 15 يوم فقط وتنتهي يوم 8 فبراير 2024 حيث يتم استئناف الدراسة يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024 ويستمر الفصل الدراسي الثاني حتى يوم الخميس الموافق 25 مايو 2024.

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موعد امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2024

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موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024

تنطلق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2023-2024 يوم السبت الموافق 27 مايو 2024 وتستمر لمدة 3 أسابيع حتى يون الخميس الموافق 15 يونيو 2024 وفقا للمخطط الزمني للعام الحالي والمعتمدة رسميا قبل انطلاقه في 30 سبتمبر 2023.

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