الجمعة 08 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

المهام الأدائية للصف الخامس الابتدائي 2024.. رابط التحميل

طلاب المدارس
طلاب المدارس

المهام الأدائية للصف الخامس الابتدائي 2024 من الموضوعات التي تزايد البحث عنها خلال الساعات الأخيرة عبر منصات البحث المُختلفة، حيثُ أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تــوفـير نـماذـج الـمـهـام الأدائـيـة لـلـصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، للعام الدراسي 2023/2024.

المهام الأدائية للصف الخامس الابتدائي 2024

ويرغب الكثيرون من أولياء الأمور والطلاب الاطلاع على المهام الأدائية للصف الخامس الابتدائي 2024. إذ أتاحت الوزارة على موقعها الرسمي المهام الأدائية للصف الخامس الابتدائي 2024، والتي تـهـدف إلى قياس مهـارات الطـلاب فـي حل الـمشكـلات وتطبيق الـمعارف والـمهـارات الـمكتسبـة في الـمواقف الـحيـاتـيـة الـمختـلـفة.

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كيفية تنزيل نماذج المهام الأدائية

هـنـاك الـعديـد من الـخطوات السهـلـة والـبسيطـة للغايـة التي يـمكنك الاعـتماد عليهـا لكـي تـستطـيع تـنـزيـل وتـحمـيل نـماذج الـمهـام الأدائـيـة للصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي 2024 الترم

الأول، وهذه الخطوات هي:

رابط المهام الأدائية للصف الخامس الابتدائي 2024

الخطوة الأولى: قم بالدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وذلك من خلال الضغط هنـــــــا.

الخطوة الثانية: قم بالضغط على أيقونة " المهام الأدائية".

الخطوة الثالثة: قم بتحديد الصف الدراسي (الصف الرابع أو الخامس الابتدائي).

الخطوة الرابعة: قم بالضغط على أيقونة "رابط تحميل".

الخطوة الخامسة (الأخيرة): سيتم تنزيل الملف بعد الضغط على رابط التحميل.

محتويات نماذج المهام الأدائية للصف الرابع الابتدائي 2024

وفقًا لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فإنَّ نماذج المهام الأدائية تحتوي على مجموعة من الأسئلة والمشكلات التي تتطلب من الطلاب تطبيق المعارف والمهارات المكتسبة في المواقف الحياتية المختلفة، وتتنوع المهام الأدائية بين المجالات التالية:

  • اللغة العربية التعبير الكتابي القراءة، النحو، الصرف.
  • مادة الرياضيات حل المسائل البرمجة، الإحصاء، الهندسة.
  • العلوم حل المشكلات التجارب العلمية، التكنولوجيا.
  • مادة الدراسات الاجتماعية: حل المشكلات البحث الاجتماعي، الجغرافيا، التاريخ.

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