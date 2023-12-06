الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

لطلاب التعليم العام والأزهري.. جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2023-2024

امتحانات الصف الأول
امتحانات الصف الأول الثانوي

يتساءل عدد من طلاب الصف الأول الثانوي وأولياء الأمور في مختلف المحافظات عن موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول وأعلنت وزارة التربية والتعليم تفاصيل جدول امتحانات الصف الأول الثانوي والثاني الثانوي للترم الأول عام 2024، بعد التحديثات والتغييرات في المنهج الدراسي لهذا العام. 

امتحانات الصف الأول الثانوي 2023-2024

يتوقع العديد من الطلاب وأولياء الأمور حاليًا معرفة موعد ظهور جدول اختبارات الفصل الأول للصفين الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي 2024، وذلك بالتزامن مع اقتراب اختبارات الفصل الأول الصف الأول الثانوي والثاني الثانوي والذي يلزم الاستعداد لهم جيدًا.

موعد امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 الترم الأول وبداية امتحانات الثانوية العامة

"مطابقة للمواصفات".. تفاصيل امتحانات الفصل الدراسي الأول

موعد امتحانات الصف الأول الثانوي "الترم الأول" 

قد أكدت وزارة التربية والتعليم موعد اختبارات الفصل  الدراسي الأول لطلاب النقل ومنهم طلاب الصف الأول الثانوي، حيث ستبدأ الامتحانات يوم الأحد الموافق 14 يناير 2024، وستبدأ امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي  في المدارس في جميع أنحاء البلاد يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024، وستنتهي امتحانات الثانوية العامة للفصل الأول للعام الدراسي 2024 يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024.

 

 موعد إجازة منتصف العام لطلاب الصف الأول الثانوي 2023 -2024 

بدأ العام الدراسي الحالي  في 30 سبتمبر 2023  على أن ينتهي  في 25 يناير 2024،  ويخصص الاسبوع الأخير من الدراسة للمراجعة على أن تمنح جميع المراحل التعليمية إجازة نصف العام في 27 يناير لمدة أسبوعين، حتى يوم 8 فبراير

موعد بداية الفصل الدراسي الثاني في المدارس الثانوية  2024

وفقًا لخريطة العام الدراسي التي أصدرتها  وزارة التربية والتعليم فإن الفصل الدراسي الثاني بـ العام الدراسى الجديد 2023، سوف يبدأ يوم السبت 10 فبراير 2024 ويستمر حتى الخميس 6 يونيو 2024، ومن المفترض أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل "الأول والثاني الثانوي" والشهادة الإعدادية يوم  السبت  الموافق 25 مايو 2024.

 موعد امتحانات الصف الأول الثانوي الأزهري 

وتصدر  السؤال عن امتحانات الصف الأول الثانوي لطلاب الأزهر الشريف محرك البحث جوجل في الساعات الأخيرة إسوة بطلاب التعليم العام.

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وفي هذا السياق، أعلن قطاع  المعاهد الأزهرية عن جداول امتحانات المراحل التعليمية للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2023-2024. وتشمل هذه الجداول المراحل الابتدائية والاعدادية والثانوية، بالإضافة إلى جداول امتحانات مراحل البعوث الإسلامية.

 وهو يأتي كالتالي: 

 

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الأزهري
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تفاصيل امتحانات الشهادة الإعدادية في 14 محافظة

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موعد إجازة منتصف العام 2024.. موعد امتحانات الترم الأول للمدارس والدبلومات الفنية

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