موعد امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 الترم الأول وبداية امتحانات الثانوية العامة

موعد امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية حاليا عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من قبل الملايين من أولياء أمور طلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية بكافة محافظات الجمهورية وفقا للمخطط الزمني المعلن من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

موعد امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 من خلال الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2023-2024 حيث أكدت أن الفترة من يوم 14 يناير وحتى يوم 27 يناير 2024 هى الفترة المخصصة لإجراء متحانات طلاب صفوزف النقل والشهادة الإعدادية في كافة المدارس الحكومية والخاصة والرسمية.

ويتم الإعلان عن الجدول الزمني المخصص للنتظيم امتحانات كافة الفرق الدراسية بجميع المراحل التعليمية خلال الأيام المقبلة وذلك عبر الحسابات الرسمية للمداري والإدارت التعلمية ومديريات التربية والتعليم بالمحافظات والتي يراعي فيها وجود فترات كافة بين امتحانات المواد الدراسية المختلفة.

موعد اجازة منتصف العام 2024

تبدأ إجازة منتصف العام الدراسي الحالي 2023-2024 يوم 27 يناير 2023 وتستمر حتى يوم 10 فبراير ولمدة 15 يوم وفقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في المخطط الزمني الذي أعلنه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قبل انطلاق العام الدراسي الحالي 2023-2024 في 30 سبتمبر الماضي.

يبدأ أول أيام الفصل الدراسي الثاني يوم 11 فبراير 2024 لطلاب كافة المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية العامة حكومي وخاص ورسمي وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي وينتهي يوم 30 مايو 2023 وبذلك يستمر نحو 17 أسبوع دراسي بحذف أيام العطلات الرسمية التي تقرها الدولة لموظفي الهيكل الإداري للدولة.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2024

تنطلق امتحانات طلاب الشهادة الإعدادية يوم 15 يونيو 2023 لطلاب الشعبة العلمية والأدبية بجميع المدارس عربي ولغات على مستوى الجمهورية وفقا للمخطط الزمني للعام الدراسي الحالي 2023-2024 والذي اعتمده الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قبل انطلاق العام الجاري والذي يحدد فيه كافة مواعيد كافة الامتحانات.

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