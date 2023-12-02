تفاصيل امتحانات الشهادة الإعدادية في 14 محافظة
تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى برئاسة الدكتور رضا حجازى لامتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية.
وفى السياق يرصد “الدستور” شكل امتحانات الشهادة الإعدادية في 14 محافظة.
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شكل امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظات
1_ الجيزة بنظام ورقة اسئلة وكراسة إجابات
2_ القاهرة بنظام البوكليت
3_ بورسعيد بنظام البابل شيت
4_ الوادى الجديد بنظام البوكليت
5_الدقهلية بنظام البوكليت
6_ أسوان بنظام ورقة اسئلة وكراسة إجابة
7_البحر الأحمر بنظام ورقة إجابة وورقة أسئلة
8_الشرقية بنظام كراسة إجابه منفردة وورقة أسئلة للامتحان
9_الاقصر بنظام ورقة اسئلة وورقة إجابة
10_ كفر الشيخ بنظام ورقة اسئلة وورقة إجابة
11_المنوفية بنظام ورقة اسئلة وورقة إجابة
12_ دمياط بنظام ورقة اسئلة وورقة إجابة
13_ المنيا بنظام ورقة اسئلة وورقة إجابة
14_ الاسماعيلية بنظام ورقة اسئلة وورقة إجابة