السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تفاصيل امتحانات الشهادة الإعدادية في 14 محافظة

امتحانات
امتحانات

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى برئاسة الدكتور رضا حجازى لامتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية.

وفى السياق يرصد “الدستور” شكل امتحانات الشهادة الإعدادية في 14 محافظة.

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شكل امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظات
1_ الجيزة بنظام ورقة اسئلة وكراسة إجابات
2_ القاهرة بنظام البوكليت 
3_ بورسعيد بنظام البابل شيت 
4_ الوادى الجديد بنظام البوكليت 
5_الدقهلية بنظام البوكليت 
6_  أسوان بنظام ورقة اسئلة وكراسة إجابة 
7_البحر الأحمر بنظام ورقة إجابة وورقة أسئلة
8_الشرقية بنظام كراسة إجابه منفردة وورقة أسئلة للامتحان
9_الاقصر بنظام ورقة اسئلة وورقة إجابة 
10_ كفر الشيخ بنظام ورقة اسئلة وورقة إجابة 
11_المنوفية بنظام ورقة اسئلة وورقة إجابة 
12_ دمياط بنظام ورقة اسئلة وورقة إجابة 
13_ المنيا بنظام ورقة اسئلة وورقة إجابة 
14_ الاسماعيلية بنظام ورقة اسئلة وورقة إجابة

إنتهاء إمتحانات الشهادة الإعدادية إنتظام طلاب الشهادة الإعدادية إتاحة نتيجة الشهادة الإبتدائية بجميع مدارس الجمهورية التربية والتعليم الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى

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