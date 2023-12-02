السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التعليم" تعلن تفاصيل تنفيذ خطة التنمية المهنية لمعلمي الصف السادس الابتدائي

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

خاطبت وزارة التربية التعليم والتعليم الفني، المديريات التعليمية بشأن استكمال تنفيذ خطة التنمية المهنية لمعلمى الصف السادس الابتدائي للعام الدراسي 2023-2024 بالتعاون مع مؤسسة ديسكفري إديوكيشن، لتدريب المعلمين على النظام التعليمي الجديد لبناء منظومة تعليمية متطورة أساسها المعلم المتمكن وفق خطط التنمية المستدامة.

وتقرر عقد التدريبات لمعلمي مادتي العلوم والرياضيات للصف السادس الابتدائي عبر البث المباشر على المنصة الإلكترونية للتدريبات المهنية على الرابط التالي: cpd.moe.gov.eg، خلال الفترة من يوم الأحد 3 ديسمبر إلى يوم الأربعاء 6 ديسمبر 2023، على أن تكون مدة التدريب يومين لكل فئة مستهدفة.

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جدول التدريب

وأوضحت الوزارة أن المحافظات التي يتم تدريبها يومى الأحد والإثنين  تشمل القاهرة بنى سويف الشرقية الفيوم - دمياط شمال سيناء وبورسعيد - السويس - الإسماعيلية - قنا – البحر الأحمر المنيا - سوهاج – البحيرة، أما تدريبات الثلاثاء والأربعاء تشمل محافظات الجيزة الغربية - القليوبية - أسوان - الأقصر - جنوب سيناء - الإسكندرية - الدقهلية - المنوفية الوادى الجديد مرسى مطروح - كفر الشيخ – أسيوط، مضيفة أن الفئات المستهدفة هم معلمي العلوم معلمي الرياضيات، كما وجهت الوزارة إدارة التعليم الابتدائي وإدارة التدريب بالمديريات بالتنبيه على معلمي العلوم والرياضيات بضرورة حضور البث المباشر على المنصة وفق تفاصيل الجدول السابق على أن يقوم كل مسئول بدوره في إتمام ذلك على أكمل وجه، نظرا لأهميتها واعتبار ذلك هام للغاية.

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تجهيز ٨٥٦٣ مدرسة كلجان انتخابية
 

وكان قد عقد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا بمديري المديريات التعليمية بمختلف المحافظات؛ للوقوف على تنفيذ المديريات التعليمية لتوجيهات وقرارات الوزارة بشأن انضباط سير العملية التعليمية.

ووجه الوزير بتجهيز ٨٥٦٣ مدرسة تم تخصيصها كلجان انتخابية، موجهًا مديري المديريات بالتأكد من صيانة هذه المدارس وظهورها بالمظهر اللائق، والتشديد على ضرورة حضور وانتظام جميع المعلمين خلال الفترة من (١٠-١٢) ديسمبر المقبل، فترة انعقاد الانتخابات، مع وضع خطة لتحديد مكان لتجمع المعلمين والعاملين بالمدارس المخصصة كلجان انتخابية خلال هذه الفترة فى أقرب مدرسة مناسبة لهم، وحصول طلاب هذه المدارس فقط على إجازة خلال فترة الانتخابات، كما وجه بتكثيف المعلمين تدريس المقررات الدراسية المقررة خلال فترة انعقاد الانتخابات وذلك في المدارس المخصصة كلجان انتخابية فقط.

وأشاد الوزير بتنفيذ البرنامج التدريبي "تفعيل دور المدرسة فى تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة لدى الطلاب في ضوء التحول الرقمي"، كأحد أهم الأهداف الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم، والذي ضم ٧١٥٧٧ متدربا، حيث وجه الشكر لكل مديري المديريات التعليمية على جهودهم في الإشراف على هذا البرنامج التدريبي، وتحقيق أقصى استفادة من خلال نقل ما تم التدريب عليه إلى المعلمين والطلاب، وتنمية وعيهم وإدراكهم بالمشروعات القومية وإسهامات الدولة المصرية.

كما تابع الوزير موقف تسكين المديرين الجدد ضمن "المبادرة الرئاسية ١٠٠٠ مدير مدرسة"، موجهًا بتقديم كافة سبل الدعم لهم، وتيسير كل الإجراءات لهم ومتابعتهم لتحقيق الاستفادة القصوى من قدراتهم.

التعليم
التعليم
المديريات التعليمية خطة التنمية المهنية معلمى الصف السادس الابتدائي وزارة التربية التعليم النظام التعليمي الجديد مؤسسة ديسكفرى اديوكيشن

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