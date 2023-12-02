السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس شباب الخارج: إقبال كثيف على التصويت من الجالية بالإمارات

الدكتور محمود حسين
الدكتور محمود حسين

توجه الدكتور محمود حسين، رئيس اتحاد شباب المصريين الخارج ، فجر اليوم، لمتابعة عملية تصويت ابناء الجالية في الانتخابات الرئاسية، والتواصل مع أعضاء الاتحاد لحشد المواطنين للمشاركة في الانتخابات، والتصويت لصالح الرئيس عبدالفتاح السيسي.

 

حالة من الإقبال الشديد من قبل المواطنين المتواجدين في دولة الإمارات 

وأكد "حسين" أن هناك حالة من الإقبال الشديد من قبل المواطنين المتواجدين في دولة الإمارات، حيث قامت قيادات الجالية بتوفير باصات في كل إمارة من من الإمارات السبع، وهو ما أسهم في وجود حشود كبيرة من الناخبين.

وأشاد رئيس اتحاد المصريين بالخارج بجهود ودور قيادات الجالية، أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بحزب مستقبل وطن، وهم أحمد أبوعجيلة، رئيس النادي المصري بدبي، ود. صبحي الجزيري بالفجيرة، وعضو مجلس إدارة صندوق التكافل المصري، والمستشار لطفي حسين، رئيس نادي عجمان، وماهر قنديل، رئيس نادي أم القوين، والمهندس يوسف الصديق، والدكتور شريف شعبان، أمين الشئون القانونية بحزب مستقبل وطن أحد قيادات الجالية في الإمارات، ودينا حسين، ومحمد الشافعي، رئيس النادي المصري براس الخيمة.

واشار إلى أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي حرص علي محادثة جميع قيادات الجالية المصرية في الإمارات، ووجه لهم الشكر علي تلك المجهودات الكبيرة التي انعكست علي وجود حشد كبير أمام لجان الانتخابات.

 

إقبال ملحوظ

وشهدت السفارات والقنصليات المصرية في الخارج إقبالًا ملحوظًا، منذ أمس الجمعة، في أول أيام تصويت المصريين بالخارج، في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، بمختلف الدول، حيث حرص الناخبون على اصطحاب أبنائهم حاملي أعلام مصر في مشهد احتفالي، مرددين عبارات دعم للدولة المصرية ومؤسساتها، وأكدوا ضرورة استكمال مسيرة التنمية والاستقرار.

وبدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة ويستمر لمدة 3 أيام تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة أو القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذى يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع في الصندوق المخصص لذلك.

الانتخابات الرئاسية حشد المواطنين الرئيس عبدالفتاح السيسي دولة الإمارات الحملة الرسمية الجالية المصرية

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