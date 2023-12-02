السبت 02 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

كيفية إنشاء الحساب المدرسي الموحد لطلاب الشهادة الإعدادية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يتيح الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، إنشاء الحساب المدرسي الموحد لإصدار البريد المدرسي الذي يعد شرطا للتمكن من تسجيل استمارة التقدم الإلكتروني للامتحانات وكذلك الاستفادة من تطبيقات Office365 المختلفة المتاحة لوزارة التربية والتعليم.

الدكتور رضا حجازى: تنمية روح الولاء والانتماء لدى الطلاب أحد أهم الأهداف الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم

ويتم فتح الموقع لإنشاء الحساب المدرسي الموحد، تمهيدأ لبدء تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي، والتي يشترط تسجيلها للتمكن من أداء امتحانات نصف العام الدراسي الحالي، وللتمكن من تسجيل استمارة الشهادة الاعدادية 2023 يشترط تفعيل حساب الطالب.

خطوات انشاء الحساب المدرسي الموحد

يبحث طلاب وطالبات المراحل التعليمية من مختلف العام الدراسي الجديد، الان على محركات البحث الشهيرة جوجل، عن الحساب المدرسي الموجد الجديد للتواصل من خلاله على منصة ادمودو، والتي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، برئاسة الدكتور طارق شوقي، والذي يمكن الحصول عليه من خلال الضغط على الرابط التالي حساب office 365 الحساب الموحد https://office365.emis.gov.eg/

خطوات الاستعلام عن كود الطالب

1- يقوم الطلاب والطالبات بالضغط على الرابط التالي (من هنا)

2- كتابة الرقم القومي للطالب.

3- كتابة محافظة الطالب أو الطالبة.

4- ذكر ميلاد الطالب.

5- الضغط علي تسجيل الدخول.

طريقة تسجيل الدخول على الحساب الموحد.

1- الضغط علي الرابط التي تم ذكره سابقا.

2- لابد من كتابة الكود الخاص بالطالب.

3- كتابة الرقم القومى كل المعلمين والطلاب.

4- ثم الضغط علي تسجيل الدخول.

الحساب المدرسي الموحد

ويتيح الحساب المدرسي الإلكتروني الموحد، الاستراتيجيات والموارد والتقنيات التي تساعد على إنشاء فصول دراسية عبر الإنترنت بسرعة؛ بما يتيح للطلاب والمُدرِّسين وهيئة التدريس إيجاد سُبل جديدة للتواصل والتعلُّم، كما يمكن من خلاله الاستفادة من خدمة مجانية للمدارس تَجمع بين الاجتماعات وجهًا لوجه والواجبات والمحادثات في مركز واحد.

الحساب المدرسي الموحد الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الثانوية العامة نهاية العام الدراسي الحالي منصة ادمودو

مواد متعلقة

العمل: تعاون مع "التربية والتعليم" فى التدريب المهنى و"السلامة والصحة المهنية" بالإسماعيلية

رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

الأكثر قراءة

جثمانه فى غزة.. من هو أكبر ضابط إسرائيلى قُتل فى هجوم "7 أكتوبر"؟

"الوطنية للانتخابات" ترد على مزاعم حمل الناخبين صور أحد مرشحى الرئاسة أمام القنصليات

سر استدعاء وفد الموساد من قطر.. المجندات الإسرائيليات وراء انهيار المفاوضات مع حماس

كواليس سحب إسرائيل «وفد الموساد» من مفاوضات صفقة الأسرى.. ماذا حدث؟

كتائب القسام تعلن استهداف غرفة قيادة واستطلاع لجنود الاحتلال بـ4 قذائف

دولاب مخدرات متحرك.. إحباط ترويج 110 فرش حشيش في الشروق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

المصريون فى الخارج

د.أحمد الخميسى

فى الحب.. والكتابة

ماجد حبته

لقاء هاريس والرئيس

حسين دعسة

وزير خارجية الأردن: الملك عبدالله الثانى والرئيس السيسى راعيان للسلام والأمن

محاسن السنوسي

مصريون فى الخارج سبقونا فى اختيار الرئيس

منى رجب

الوطنية تتجلى فى تصويت الناخبين المصريين فى الخارج

محمد الفايدي

الحوار بين الإقناع والتأثير

عبد الرحيم طايع

طريق الذهاب إلى رئاسة مصر

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

جثمانه فى غزة.. من هو أكبر ضابط إسرائيلى قُتل فى هجوم "7 أكتوبر"؟

كواليس سحب إسرائيل «وفد الموساد» من مفاوضات صفقة الأسرى.. ماذا حدث؟

سر استدعاء وفد الموساد من قطر.. المجندات الإسرائيليات وراء انهيار المفاوضات مع حماس