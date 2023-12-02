كيفية إنشاء الحساب المدرسي الموحد لطلاب الشهادة الإعدادية

يتيح الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، إنشاء الحساب المدرسي الموحد لإصدار البريد المدرسي الذي يعد شرطا للتمكن من تسجيل استمارة التقدم الإلكتروني للامتحانات وكذلك الاستفادة من تطبيقات Office365 المختلفة المتاحة لوزارة التربية والتعليم.

ويتم فتح الموقع لإنشاء الحساب المدرسي الموحد، تمهيدأ لبدء تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي، والتي يشترط تسجيلها للتمكن من أداء امتحانات نصف العام الدراسي الحالي، وللتمكن من تسجيل استمارة الشهادة الاعدادية 2023 يشترط تفعيل حساب الطالب.

خطوات انشاء الحساب المدرسي الموحد

يبحث طلاب وطالبات المراحل التعليمية من مختلف العام الدراسي الجديد، الان على محركات البحث الشهيرة جوجل، عن الحساب المدرسي الموجد الجديد للتواصل من خلاله على منصة ادمودو، والتي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، برئاسة الدكتور طارق شوقي، والذي يمكن الحصول عليه من خلال الضغط على الرابط التالي حساب office 365 الحساب الموحد https://office365.emis.gov.eg/

خطوات الاستعلام عن كود الطالب

1- يقوم الطلاب والطالبات بالضغط على الرابط التالي (من هنا)

2- كتابة الرقم القومي للطالب.

3- كتابة محافظة الطالب أو الطالبة.

4- ذكر ميلاد الطالب.

5- الضغط علي تسجيل الدخول.

طريقة تسجيل الدخول على الحساب الموحد.

1- الضغط علي الرابط التي تم ذكره سابقا.

2- لابد من كتابة الكود الخاص بالطالب.

3- كتابة الرقم القومى كل المعلمين والطلاب.

4- ثم الضغط علي تسجيل الدخول.

الحساب المدرسي الموحد

ويتيح الحساب المدرسي الإلكتروني الموحد، الاستراتيجيات والموارد والتقنيات التي تساعد على إنشاء فصول دراسية عبر الإنترنت بسرعة؛ بما يتيح للطلاب والمُدرِّسين وهيئة التدريس إيجاد سُبل جديدة للتواصل والتعلُّم، كما يمكن من خلاله الاستفادة من خدمة مجانية للمدارس تَجمع بين الاجتماعات وجهًا لوجه والواجبات والمحادثات في مركز واحد.