موعد امتحانات نصف السنة 2023 لطلاب المدارس بصفوف النقل

يتسأل أولياء الأمور عن موعد امتحانات نصف السنة 2023 لطلاب المدارس (الرسمية، الحكومية، الخاصة) في كافة محافظات الجمهورية وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي والمعتمدة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ومواعيد انتهاء الامتحانات والحصول على الاجازة للحصول على قسط من الراحة والاستجمام.

موعد امتحانات نصف السنة 2023 لطلاب المدارس

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد امتحانات نصف السنة 2023 لطلاب المدارس لصفوف النقل والشهادة الإعدادية خلال الفترة من يوم 14 - 27 يناير المقبل 2024 حيث تستمر لمدة 13 يوما في كافة محافظات الجمهورية وفقا للخريطة الزمنية المعتمدة للعام الدراسي الحالي 2023-2024.

وينتهي المدرسين من كافة المناهج الدرسية للفصل الأول في كافة المواد خلال شهور (أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر) وفقا للمقررات المعلنة للطلاب بكافة المراحل التعليمية ويتم إضافة درجات امتحانات الشهور لدرجات امتحانات كافة المواد الدراسية في الترم الأول للعام الحالي 2023-2024 وذلك وفقا لتعلميات وزارة التربية والتعليم.

توزيع درجات امتحانات الترم الأول 2023-2024

يأتي توزيع درجات امتحانات الترم الدراسي الأول للعام الحالي 2023-2024 لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية في كافة المدارس الحكومية والرسمية والخاصة كما يلي:-

يحصل الطالب على 80 % من درجات اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول.

يحصل الطالب على 10 % من درجات امتحانات الشهر.

يحصل الطالب على 5 % من درجات المواظبة والانضباط.

يحصل الطالب على 5 % من الدرجات تحتسب للسلوك.

وتكون مدة الدراسة الفعلية في الفصل الدراسي الأول نحو 17 أسبوع والفصل الدراسي الثاني نحو 18 أسبوع بما يعادل 35 أسبوع دراسة فعلية خلال العام الحالي 2023-2024 كاملا وذلك بدون إضافة الاجازات والعطلات الرسمية طوال العام.

موعد الفصل الدراسي الثاني 2024

تبدأ الدراسة في الترم الثاني يوم السبت الموافق 10 فبراير المقبل وفقا للمخطط الزمني الذي تم إعلانه مؤخرا لطلاب كافة المراحل التعلمية (ابتدائي، إعدادي، ثانوي) حيث يستمر حتى يوم 26 مايو 2024 حيث تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني يوم 30 مايو 2024.

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