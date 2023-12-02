السبت 02 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط استمارة امتحانات الإعدادية 2024.. وقيمة مصروفات الدراسة

استمارة امتحانات
استمارة امتحانات الإعدادية

تتصاعدة حدة البحث عن رابط استمارة امتحانات الإعدادية 2024 من قبل مئات الألاف من طلاب الصف الثالث الإعدادي في كافة محافظات الجمهورية وأولياء أمورهم الراغبين في دخول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2023-2024 حيث يحصل الطالب من خلال الاستمارة على رقم جلوسه في الامتحانات.

رابط استمارة امتحانات الإعدادية 2024

يبحث العديد من طلاب الشهادة الإعدادية عن رابط استمارة امتحانات الإعدادية 2024 والأوراق المطلوبة لتسجيل بياناتهم عبر الموقع الإلكتروني الرسمي التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال هذا الرابط (من هنا) عقب سداد رسوم الاستمارة ومصروفات الدراسة هذا العام من خلال أحد مكاتب الهيئة القومية للبريد المصري في كافة محافظات الجمهورية.

ويجب على كل طالب من طلاب الشهادة الإعدادية بجميع محافظات الجمهورية ضرورة إنشاء حساب إلكتروني موحد عبر منصة أوفيس 365 ليتمكن من تسجيل بياناته في استمارة الامتحانات عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وفقا لبيانات مديريات التربية والتعليم بالمحافظات للمدارس الاعدادية.

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رابط تسجيل استمارة الشهادة الاعدادية 2024 لدخول الامتحانات والأوراق المطلوبة

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تفاصيل الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد وموعد الامتحانات

رسوم استمارة الشهادة الإعدادية 2024

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رسوم استمارة الشهادة الإعدادية 2024 التي يجب أن يتم دفعها قبل تسجيل بيانات الطلاب بنحو 158 جنيه بالإضافة لـ 10 جنيهات إضافية دعم مشروعات التعليم يمكن سدادها من خلال المنافذ المتعتمدة وهى مكاتب البريد المصري ومنافذ شركات التحصيل الإلكتروني فوري وأمان.

ويشترط لتسجيل استمارة طلاب الصف الثالث الإعدادي أن يسدد الطالب المصروفات الدراسية للعام الدراسي الحالي 2023-2024 والمقدرة بنحو 212.60 جنيه يتم سدادها في مكاتب البريد على دفعه واحدة أو عبر 3 أقساط الأول في شهر أكتوبر 2023 والثاني في شهر ديسمبر 2023 والثالث في شهر فبراير 2024.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 وإجازة نصف العام

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موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023-2024 

تجرى الامتحانات لطلاب الشهادة الإعدادية وصفوف النقل يوم الأحد الموافق 14 يناير 2024 في كافة محافظات الجمهورية وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي والمعتمدة رسميا من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني حيث تستمر لمدة أسبوعين في كافة المحافظات وتبدأ اجازة نصف العام يوم 27 يناير 2024.

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