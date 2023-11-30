موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 وإجازة نصف العام

مع اقتراب موعد انتهاء النصف الأول من العام الدراسي الحالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ يبحث الكثيرون عن موعد امتحانات نصف العام ٢٠٢٤ واجازة نصف العام والتي اقترب موعدها بعد مرور حوالي شهرين على بدء العام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٤.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الاول ٢٠٢٤

وتستعرض “الدستور” في هذا التقرير موعد امتحانات الفصل الدراسي الاول وأجازة نصف العام الدراسي.

موعد امتحانات نصف العام ٢٠٢٤

حددت وزارة التربية والتعليم مواعيد امتحانات نصف العام الدراسي ٢٠٢٤، والتي تنطلق في ١٤ من شهر يناير المقبل ٢٠٢٤ اي بعد حوالي ٦ اسابيع لجميع السنوات الدراسية سواء النقل أو الشهادات.

وقررت وزارة التربية والتعليم بدء امتحانات الفصل الدراسي الاول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني يوم الثلاثاء الموافق ٩ يناير ٢٠٢٤ على أن تبدأ امتحانات الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني يوم الثلاثاء ٩ يناير المقبل.

الخريطة الزمنية لامتحانات الفصل الدراسي الاول

تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 يوم 14 يناير 2024.

تبدأ إجازة نصف العام يوم 27 يناير 2024

يبدأ الفصل الدراسي الثاني2024 يوم 10 فبراير 2024 ويستمر حتى الخميس 6 يونيو 2024.

تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم 25 مايو 2024.

تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية في 1 يونيو 2024.

يُخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف.

موعد إجازة نصف العام 2024 للمدارس



وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجاري، أن إجازة نصف العام 2024 تبدأ يوم السبت الموافق 27 يناير 2024، وتستمر حتى الخميس الموافق 8 فبراير المقبل، وتصل مدة إجازة نصف العام إلى أسبوعين، على أن ينطلق الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024.

موعد إجازة نصف العام 2024 للمدارس

وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجاري، أن إجازة نصف العام 2024 تبدأ يوم السبت الموافق 27 يناير 2024، وتستمر حتى الخميس الموافق 8 فبراير المقبل، وتصل مدة إجازة نصف العام إلى أسبوعين، على أن ينطلق الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024.