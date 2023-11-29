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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد امتحانات نصف العام 2024 وبداية إجازة نصف العام لطلاب المدارس

امتحانات
امتحانات

يتأهب طلاب المدارس في جميع المحافظات لخوض ماراثون الامتحانات للترم الأول فيكثر التساؤل عن موعد امتحانات نصف العام 2024 وإجازة نصف العام لطلاب المدارس عبر جوجل، حيث تستعد المدارس والمديريات التعليمية للقيام بعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول في العام الدراسي الحالي 2023-2024، ويذاكر الطلاب دروسهم.

موعد امتحانات نصف العام 2024

وتستعرض "الدستور" بهذه السطور القادمة مواعيد الامتحانات والإجازات بالعام الدراسي الحالي 2024.

وكانت وزارة التربية والتعليم في مصر والتعليم الفني في مصر قامت بالكشف عن الخريطة الزمنية بالعام الدراسي 2023 - 2024 عن موعد امتحانات الترم الأول لعام 2024، وسوف تبدأ بيوم الأحد الموافق 14 من يناير.

ومن المقرر أن سوف ينطلق ماراثون امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب صفوف النقل فكل مدارس التعليم الفنى وامتحان الجدارات الأساسية لجميع صفوف النقل في المدارس الفنية الثلاثاء في يوم 9 يناير.

موعد إجازة نصف العام 2024

وطبقًا للخريطة الزمنية ستبدأ إجازة نصف العام لعام 2024 لطلبة صفوف النقل في المدارس، من يوم السبت الموافق 27 من يناير 2024، وستستمر إجازة نصف العام لعام 2024 لمدة أسبوعين، ولتنتهي إجازة نصف العام في 2024 يوم الخميس الموافق يوم 8 فبراير 2024.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2024 وتفاصيل الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024

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خريطة العام الدراسي 2023 - 2024

  • يوم السبت الموافق يوم 30 من سبتمبر 2023 بداية الفصل الدراسي الأول للطلاب.
  • يوم الخميس الموافق 25 في يناير 2024 موعد انتهاء الفصل الدراسي الأول للطلبة.
  • يوم الثلاثاء الموافق 9 من يناير 2024 تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل.
  • يوم الثلاثاء الموافق 9 من يناير 2024 تبدأ امتحانات صفوف النقل في مدارس التعليم الفني.
  • وتبدأ إجازة نصف العام في يوم السبت الموافق 27 من يناير 2024.
  • وستنتهي إجازة نصف العام يوم الخميس 8 فبراير 2024.
  • وتستمر مدة إجازة نصف العام الدراسي في 2023-2024 وتكون لمدة أسبوعين.
  • يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024 يبدأ الفصل الدراسي الثاني.
  • يوم الخميس الموافق 6 من يونيو 2024 سينتهي الفصل الدراسي الثاني.
  • ويوم السبت الموافق 25 من مايو 2024 ستبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لجميع صفوف النقل والشهادة الإعدادية.
  • ويوم السبت الموافق 1 من يونيو 2024 ستبدأ امتحانات الدبلومات الفنية.
  • ويوم السبت الموافق 15 من يونيو 2024 ستبدأ امتحانات الثانوية العامة.
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