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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد امتحانات الثانوية العامة 2024 وتفاصيل الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024

الثانوية العامة
الثانوية العامة

يبحث العديد من الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور عن موعد امتحانات الثانوية العامة 2024 حيث يزداد البحث خلال الساعات الماضية عن موعد امتحانات الثانوية العامة 2024 فى هذا السياق توضح الدستور موعد امتحانات الثانوية العامة 2024 حسبما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى برئاسة الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2024

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قال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى فى تصريحات صحفية له إن نظام امتحانات الثانوية العامة 2024 لهذا العام ستكون مثل الأعوام الماضية ولا تغير فيها. 

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024

ضمن الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن موعد امتحانات الثانوية العامة 2024، حيث أوضحت الوزارة أن امتحانات الدبلومات الفنية تبدأ يوم السبت الموافق 1 يونيو 2024  فيما تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خلال إعلانها الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024 أنه  يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف، وتعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونيًا.

تطوير منظومة المرحلة الثانوية

فيما تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لتطوير مرحلة الثانوية العامة فقد أكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أن الرؤية العامة لتطوير منظومة المرحلة الثانوية ترتكز على منح الطالب أكثر من فرصة من خلال تعدد محاولات التقييم، فضلا عن الإسراع التعليمي، وكذلك أهمية تعدد المسارات وحرية الاختيار بين المسارات بما يتناسب مع كل طالب وميوله وقدراته.

وقال إن الوزارة حريصة على توفير منتج جيد للطالب، وإعداد الطالب ليكون قادرًا على المنافسة، مع التأكيد على مراعاة الظروف الحالية والوضع الحالي للمدارس، فضلًا عن إعداد المعلم بما يتناسب مع التطوير.

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