ثانوية تراكمية أو إعادة تحسين.. مصادر تكشف توقعات بشأن فرص التقييم ضمن تطوير المرحلة الثانوية

كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن فرص التقييم التى سوف تكون متاحة للطلاب عقب إطلاق المؤتمر القومى للثانوية العامة وعمل حوار مجتمعى حول تطويرها، مؤكدة المصادر فى تصريحات خاصة أن التطوير سوف يتيح للطلاب فرص عديدة للتقييم.

وقالت المصادر خلال توقعاتها عن فرص التقييم للطلاب فى الثانوية العامة إنه سوف يتم منح الطالب أكثر من فرصة لدخول الامتحانات من خلال تعدد محاولات التقييم، وذلك كبديل لنظام الفرصة الواحدة المتبع حاليا والذي كان يجعل مستقبل الطالب متوقفا على امتحاناته في سنة واحدة، وقد يتعرض أثناء الامتحانات الى ظروف طارئة تحرمه من الحصول على المجموع الذي يرده والكلية التى يرغبها، وهنا يوجد اكثر من شكل محتمل لتعدد المحاولات إما أن تكون امتحانات الثانوية العامة تراكمية على أكثر من عام دراسي، أو منح الطالب فرص للتحسين من خلال إعادة السنة مع وضع ضوابط للتحسين أو إعادة السنة للطلاب الناجحين أو الراسبين بجميع المواد وليس مواد محددة.

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ونوه المصدر خلال تصريحاته عن فرص التقييم أنه فى النظام الحالى للثانوية العامة لا يوجد نظام تحسين أى أن الطالب الذى نجح فى الدور الأول ليس من حقه إعادة السنة مرة أخرى حتى ولو كان مجموعه قليل ومن نجح فقد أنتهت فرصته.

تطوير الثانوية العامة

وكان قد أكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أن الرؤية العامة لتطوير منظومة المرحلة الثانوية ترتكز على منح الطالب أكثر من فرصة من خلال تعدد محاولات التقييم، فضلا عن الإسراع التعليمي، وكذلك أهمية تعدد المسارات وحرية الاختيار بين المسارات بما يتناسب مع كل طالب وميوله وقدراته.

وأوضح الوزير أن الوزارة حريصة على توفير منتج جيد للطالب، وإعداد الطالب ليكون قادرًا على المنافسة، مع التأكيد على مراعاة الظروف الحالية والوضع الحالي للمدارس، فضلًا عن إعداد المعلم بما يتناسب مع التطوير.