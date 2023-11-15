الأمم المتحدة: المستشفيات ليست ساحة قتال ويجب حماية الأطفال والطاقم الطبى فى غزة

أكدت الأمم المتحدة أن المستشفيات ليست ساحة قتال ويجب حماية الأطفال الخدج والمرضى والطاقم الطبي وجميع المدنيين، حسبما ذكرت فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء.

وقالت الأمم المتحدة، إن الجزء الشمالي من قطاع غزة ليس لديه سوى مستشفى واحد لا يزال يستقبل المرضى جراء الحرب في ظل نقص الوقود.

وأعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية "أوتشا" أن مستشفى الأهلي في غزة ما يزال يعمل، ولكن بالحد الأدنى من طاقته.

وقالت "أوتشا" إن كل المستشفيات الأخرى توقفت عن العمل جراء نقص الكهرباء والإمدادات الطبية والأوكسجين والغذاء والماء.

وأضافت المنظمة أن الوضع يتفاقم جراء القصف والقتال الدائر في المنطقة القريبة من المستشفى، وهناك حاليًا نحو 500 مريض في المستشفى.