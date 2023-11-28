13 يوما.. إجازات شهر ديسمبر 2023 للموظفين والطلاب

مع بداية كل شهر جديد يبحث موظفو الدولة والقطاع الخاص عن الإجازات الرسمية في هذا الشهر، حيث يبدأ البحث عن إجازات شهر ديسمبر 2023.

وتعتبر الإجازة الرسمية هي يوم عطلة محددة سلفا بالقانون الذي يحكم الدولة ويمنع العمل فيها في القطاعين الخاص والعام بالدولة. وتختلف الإجازات الرسمية من دولة إلى أخرى، وتختلف أيضًا حسب المناسبات الدينية والوطنية والتاريخية.

إجازات شهر ديسمبر 2023

يتضمن شهر ديسمبر 2023 عددًا من الإجازات الرسمية، منها:

الجمعة 1 ديسمبر 2023: عطلة أسبوعية.

السبت 2 ديسمبر 2023: عطلة أسبوعية.

الجمعة 8 ديسمبر 2023: عطلة أسبوعية.

السبت 9 ديسمبر 2023: عطلة أسبوعية.

الجمعة 15 ديسمبر 2023: عطلة أسبوعية.

السبت 16 ديسمبر 2023: عطلة أسبوعية.

الجمعة 22 ديسمبر 2023: عطلة أسبوعية.

السبت 23 ديسمبر 2023: عطلة أسبوعية.

الجمعة 29 ديسمبر 2023: عطلة أسبوعية.

السبت 30 ديسمبر 2023: عطلة أسبوعية.

موعد إجازة الانتخابات الرئاسية 2023

الأحد 10 ديسمبر 2023: انتخابات رئاسية.

الاثنين 11 ديسمبر 2023: انتخابات رئاسية.

الثلاثاء 12 ديسمبر 2023: انتخابات رئاسية.

وبذلك، يحصل العاملون بالدولة على ثلاثة أيام إجازة رسمية خلال شهر ديسمبر 2023، وذلك من يوم الأحد 10 ديسمبر إلى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2023، بمناسبة إجراء الانتخابات الرئاسية.

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إجازة شهر ديسمبر 2023 للمدارس

يحصل الطلاب أيضًا على إجازة رسمية خلال شهر ديسمبر 2023، وذلك بمناسبة إجراء الانتخابات الرئاسية. وتبدأ الإجازة من يوم الأحد 10 ديسمبر وتنتهي يوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2023.

إجازات المدارس والجامعات

تستمر إجازة المدارس والجامعات خلال شهر ديسمبر 2023، وذلك بمناسبة انتهاء العام الدراسي 2022-2023. وتبدأ الإجازة من يوم السبت 30 يوليو 2023 وتنتهي يوم الأربعاء 12 يناير 2024.

أنواع الإجازات الرسمية 2023

تقسم الإجازات الرسمية إلى عدة أنواع، منها:

العطلات الدينية: مثل عيد الفطر وعيد الأضحى للمسلمين، وعيد الميلاد ورأس السنة الميلادية للمسيحيين.

العطلات الوطنية: مثل عيد العمال ويوم تحرير سيناء.

العطلات التاريخية: مثل يوم ذكرى معركة أو حدث تاريخي مهم.