الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أيام إجازات شهر ديسمبر 2023

إجازات شهر ديسمبر
إجازات شهر ديسمبر

ارتفع السؤال عن إجازات شهر ديسمبر 2023 من قبل العاملين في القطاعي الخاص أو الحكومي، على محركات بحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، لذا ينشر "الدستور" أيام إجازات شهر ديسمبر 2023 خلال السطور التالية.

إجازات شهر ديسمبر 2023

ينشر "الدستور" قائمة بالإجازات خلال شهر ديسمبر المقبل، ومن المقرر أن يحصل العاملين في الدولة على 10 أيام اجازة أسبوعية خلال شهر ديسمبر 2023 وهم أيام: 

يوم الجمعة  1 ديسمبر 2023.

يوم السبت  2 ديسمبر 2023.

يوم الجمعة  8 ديسمبر 2023.

يوم السبت 9 ديسمبر 2023.

يوم الجمعة  15 ديسمبر 2023.

يوم السبت 16 ديسمبر 2023.

يوم الجمعة  22 ديسمبر 2023.

يوم السبت 23 ديسمبر 2023.

يوم الجمعة  29 ديسمبر 2023.

يوم السبت 30 ديسمبر 2023.

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023 للموظفين والعاملين بالدولة

 

الإجازات الرسمية فى عام 2024

يرصد "الدستور" خريطة الاجازات الرسمية خلال العام الجديد 2024 وهم:

إجازة عيد الميلاد المجيد يوم الأحد 7 يناير 2024

إجازة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة يوم الخميس 25 يناير 2024

إجازة وقفة عيد الفطر المبارك يوم الثلاثاء 9 أبريل 2024

إجازة عيد الفطر المبارك يوم الأربعاء 10 أبريل 2024

إجازة عيد تحرير سيناء يوم الخميس 25 أبريل 2024

إجازة عيد العمال يوم الأربعاء 1 مايو 2024.

إجازة شم النسيم يوم الإثنين 6 مايو 2024.

إجازة وقفة عرفات يوم السبت 15 يونيو 2024

إجازة عيد الأضحى المبارك من الأحد 16 إلى الأربعاء 19 يونيو 2024.

إجازة ثورة يونيو يوم الأحد 30 يونيو 2024.

إجازة رأس السنة الهجرية لعام 1446 يوم الأحد 7 يوليو 2024.

إجازة ثورة 23 يوليو وهي يوم الثلاثاء 23 يوليو 2024.

إجازة المولد النبوي الشريف يوم الأحد 15 سبتمبر 2024.

إجازة 6 أكتوبر وعيد القوات المسلحة يوم الأحد 6 أكتوبر 

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