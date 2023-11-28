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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

31 ديسمبر آخر موعد للتقديم لجائزة أحمد بهاء الدين الثقافية لعام 2023

جائزة
جائزة

أعلنت جمعية أصدقاء أحمد بهاء الدين عن معاودة العمل بجائزة أحمد بهاء الدين الثقافية، وإطلاق مسابقتها الرابعة عشر لتأليف كتاب باللغة العربية موجهًا لجمهور القراء وموضوعه هذا العام، تحت عنوان "التعليم ومستقبل التنمية".

وإليك شروط التقدم للمسابقة:
1- الانتماء إلى بلد عربي.
2- عدم تجاوز سن الأربعين عند غلق باب المشاركة في 31 ديسمبر 2023
3- أن يكون العمل جديدًا ولم يسبق نشره، ومقدم للجائزة خصيصًا.
4- استيفاء الأوراق المطلوبة واستمارة التقديم

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ونوهت جمعية أصدقاء أحمد بهاء الدين، على أنه يترتب على مخالفة أو عدم مراعاة أى من الشروط السابقة عدم دخول البحث المقدم فى المسابقة.

ويمكنك التعرف على إجراءات المسابقة:

1- تُعرض المشاريع المقدمة على لجنة تحكيم محايدة تختار من بينها أفضل ثلاثة عروض، ويحصل كل منها على منحة بحثية قدرها 40 ألف جنيهًا مصريًا لمتابعة الكتابة. وللجنة أن تطلب من مقدمى المشاريع الحضور لمقابلة أعضائها.
2- خلال العام التالي للحصول على المنح البحثية، يقدم كل من الحاصلين عليها مسودة كاملة لكتابه في موعد تحدده الجمعية. وتختار لجنة التحكيم أفضل عمل كامل ليفوز صاحبه بجائزة أحمد بهاء الدين السنوية، وتقوم الجمعية بالمساهمة فى نشر كتابه.

للتقدم للدورة الرابعة عشر.. إليك أهم الأوراق والبيانات:


يرجى استيفاء وارسال البيانات التالية للتقدم للمسابقة الثقافية في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2023
- استمارة التقدم الإلكترونية، ويرفق بها السيرة الذاتية وكافة المستندات المطلوبة
- تقديم خطة البحث في حدود صفحتين
- تقديم فصل من الكتاب أو جزء منه في حدود خمسة آلاف كلمة.

يتم استقبال الأوراق المطلوبة في موعد غايته 31 ديسمبر 2023 على البريد الالكتروني التالي: [email protected] وعنوان مراسلات الجمعية: 4أ ش ابن زنكي بالزمالك

جمعية أصدقاء أحمد بهاء الدين التعليم مستقبل التنمية الكتاب ديسمبر

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