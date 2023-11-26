الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023 للموظفين والعاملين بالدولة

صرف مرتبات
صرف مرتبات

أكدت وزارة المالية أنه تم تحديد موعد صرف رواتب العاملين بالدولة خلال شهر ديسمبر 2023، بالإضافة إلى المتأخرات حيث ينتظر العاملون بالجهاز الإداري للدولة مواعيد صرف مرتبات ديسمبر، مما جعلها تتصدر محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية.

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موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023 للعاملين بالدولة

وأعلنت وزارة المالية أنه من المقرر أن يتم صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023 بدءًا من 24 ديسمبر، والمتأخرات أيام 7، 10، 11 من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

تعليمات الوزارة

وشددت وزارة المالية على ضرورة عدم التزاحم أمام ماكينات الصراف الآلي خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية، منعًا لحدوث مشكلات أثناء التزاحم أو نقل الفيروسات والأمراض ، بين من يقومون بصرف رواتبهم والزيادات.

أماكن صرف رواتب شهر ديسمبر 2023

يمكن صرف المرتبات من البريد المصرى، أو من البنوك التجارية وبنوك القرى، ومن منافذ شركة فوري ،يمكن صرف المرتبات من ماكينات الصرف الآلى ATM الخاصة بالبنوك، ويمكن صرف المرتبات من فروع بنك ناصر الاجتماعي.

زيادات المرتبات

قيمة مرتبات شهر ديسمبر 2023 للدرجة العالية أو ما يعادلها

9 آلاف جنيه

قيمة مرتبات شهر ديسمبر 2023 درجة المدير العام أو ما يعادلها

 

8000 جنيه

 

قيمة مرتبات شهر ديسمبر 2023 للدرجة الأولى أو ما يعادلها

 

7 آلاف جنيه

 

قيمة مرتبات شهر ديسمبر 2023 للدرجة الثانية

 

6 آلاف جنيه

 

قيمة مرتبات شهر ديسمبر 2023 للدرجة الثالثة

 

5500 جنيه

 

قيمة مرتبات شهر نوفمبر 2023 للدرجة الرابعة

 

5 آلاف جنيه

 

قيمة مرتبات شهر نوفمبر 2023 للدرجة الخامسة

 

4500 جنيه

 

قيمة مرتبات شهر نوفمبر 2023 للدرجة السادسة

 

4 آلاف جنيه

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موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023

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