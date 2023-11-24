موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023

حددت وزارة المالية مواعيد صرف رواتب ومتأخرات شهر ديسمبر 2023، حيث ينتظر العاملون بالجهاز الإداري للدولة مواعيد صرف مرتبات ديسمبر، مما جعلها تتصدر محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية.

صرف مرتبات ديسمبر 2023

أعلنت وزارة المالية أنه من المقرر أن يتم صرف مرتبات شهر ديسمبر بدءًا من 24 ديسمبر، والمتأخرات أيام 7، 10، 11 من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

صرف الرواتب

أهابت وزارة المالية بالعاملين في الجهات الإدارية والوزارات عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية، وذلك منعًا لحدوث مشكلات أثناء التزاحم أو نقل الفيروسات والأمراض ، بين من يقومون بصرف رواتبهم والزيادات.

أماكن صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023

يمكن صرف المرتبات من البريد المصرى، أو من البنوك التجارية وبنوك القرى، ومن منافذ شركة فوري ،يمكن صرف المرتبات من ماكينات الصرف الآلى ATM الخاصة بالبنوك، ويمكن صرف المرتبات من فروع بنك ناصر الاجتماعي.

زيادات المرتبات

بدأت الحكومة في في تطبيق الزيادات الجديدة في المرتبات لجميع العاملين والموظفين في الدولة، اعتبارًا من شهر أكتوبر الماضي 2023 وتم خلالها رفع الحد الأدنى للأجور، ويأتى جدول زيادة المرتبات الحالى المتضمن رفع الحد الأدنى للأجور والذى بدأ تطبيقه بداية من شهر أكتوبر2023، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ووافق مجلس النواب على تلك الزيادات الجديدة المقررة من قبل الحكومة المصرية، وتمكنت بالفعل بعض الجهات الإدارية من الصرف وفقًا لذلك، فيما قامت بعض الجهات الإدارية الأخرى بصرف الزيادات بداية من شهر نوفمبر الحالي.